Haberler

Trump, dünya kupası finaline katılacak

Trump, dünya kupası finaline katılacak Haber Videosunu İzle
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray, 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'de İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finaline ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağını açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, 19 Temmuz Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası final maçına katılacak.

ŞAMPİYON TAKIMA KUPASINI VERECEK

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Trump, İspanya ile Arjantin arasındaki dev mücadelenin ardından şampiyon olan takımın kaptanına kupayı bizzat takdim edecek. Trump’ın kupa töreni boyunca podyumda kalması ve kutlamalara eşlik etmesi bekleniyor.

DEV FİNAL PAZAR GÜNÜ

Dünya Kupası finalinde İspanya ve Arjantin 19 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak maç ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan East Rutherford kentindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Haberler.com
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nasuh Mahruki hakkında '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildi

Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı

Gözaltına alınmıştı! Levent Üzümcü hakkında karar verildi
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...

Yazıcıoğlu'nun ölümünü aydınlatacak yazışmalar dosyaya girdi