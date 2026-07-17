"Irak'ta İslami Direniş" adlı Şii milis gruptan Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül
Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli Şii milis grup, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren kişi veya kişilere 10 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu. Ödülün destekçilerden toplanan bağışlarla karşılanacağı belirtilirken, açıklamanın Irak Başbakanı'nın ABD ziyareti sırasında yapılması dikkat çekti.
Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli " Irak'ta İslami Direniş" adlı Şii milis grup, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren kişi ya da kişilere 10 milyon dolar ödül vereceklerini duyurdu.
Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül koyulduğu belirtildi.
Trump'ı öldüren kişi ya da kişilere verilecek ödülün "destekçilerden toplanan bağışlardan" karşılanacağı ifade edildi.
Açıklamanın, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği ABD'deki temasları sürerken gelmesi dikkati çekti.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp