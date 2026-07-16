Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yeni açıklama geldi. Savcılık, 6 Şubat depremlerinden sonra toplanan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildiğini belirtti. Levent, gözaltına alınmadan önce sosyal medyada canlı yayın yapmış ancak deprem için toplanan paraların nereye gittiğini açıklayamamıştı.
Ahbap Derneği'nin 6 Şubat depremlerinden sonra topladığı bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi.
HALUK LEVENT TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. 25 şüpheliden 19’u tutuklama, 6’sı adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz kaya, Zafer Yay olmak üzere 14 kişi tutuklandı.
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