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Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından Pelin Batu özür diledi

Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından Pelin Batu özür diledi
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Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonların ardından 6 Şubat depremi döneminde "devlet yoktu" diye paylaşımlar yapan Pelin Batu açıklama yaptı. Batu, "Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım" dedi.

Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ardından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde "devlet yoktu" diye paylaşımıyla dikkat çeken Pelin Batu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"GEÇERLİ OLUR MU BİLMİYORUM AMA PİŞMANIM"

Özür dileyerek pişman olduğunu belirten Batu, " Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım. Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor. Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık. Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı" ifadelerini kullandı.

PELİN PATU NE DEMİŞTİ?

Pelin Batu deprem zamanı paylaştığı mesajda, "Devlet yoktu ama halk vardı, sivil toplum örgütleri, Haluk Levent ve Ahbap ve binlerce isimsiz kahraman, kumbarasını gönderen çocuktan sahibin başında bir dilim ekmekle bekleyen köpeğe kadar güzel bir ulus var" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarınadiresu YILDIRIM:

Siz ve sizin gibi düşünenler kendi kendilerine şu soruyu sormalı bence "BU YÜDÜĞÜMÜZ YOLLARDA HEP BİR KOKUŞMUŞLUK KARŞIMIZA ÇIKIYOR, YOLUMUZUMU DEĞİŞTİRSEK ACABA, UĞUR MUMCU'NUN DA DEDİĞİ GİBİ Bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takılır"

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