İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 16-17 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Mayıs günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

16.05.2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Şakran Sayfiye Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 34332. Çevre Yolu Caddesi, Barbaros Paşa Caddesi, İncirlik Caddesi, Şair Mehmet Akif Caddesi ile 3408, 3409, 3410, 3411, 3424, 3424/1, 3425, 3425/1, 3426, 3427, 3428, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3453, 3454, 3455, 3461, 3464, 3466, 3468, 3474, 3475, 3479, 3480, 3481, 3482, 3485, 3493, 3494, 3497, 3498, 3499, 3499/1, 3500, 3500/1, 3500/2, 3500/3, 3501, 3502, 3503, 3504, 3506/1, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3513/1, 3515, 3517 ve 3518 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3704324’tür.

16.05.2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Çaltılıdere, Çoraklar, Kalabak ve Karaköy mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 16/8 Sokak, Eski Karaköy Sokak, Karaköy Köyü İç Yolu ile Aydoğdu Küme Evleri, Çoraklar Gül Küme Evleri, Menekşe Küme Evleri, Mercan Küme Evleri ve Okul Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3704644’tür.

17.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kültür ve Kurtuluş mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Fevzi Paşa Caddesi, Şehit Kemal Caddesi, Kazım İrfan Onaran Sokak, Kazım Onaran Sokak ile 314, 315, 315/1, 317, 318/1 ve 322 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3704688’dir.

BERGAMA

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Karahıdırlı Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3703652’dir.

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Fevzipaşa ve Sindel mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1005 Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3703839’dur.

16.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.29 saatleri arasında Aşağıbey ve Yukarıbey Kaplan mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kaplanköy Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3704671’dir.

17.05.2026 tarihinde 09.30 ile 16.28 saatleri arasında Aşağıbey ve Yukarıbey Kaplan mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kaplanköy Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3704679’dur.

17.05.2026 tarihinde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Akçenger, Çobanlar, Dereköy Hacılar ve Tırmanlar mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Akçenger, Çobanlar, Hacılar ve Tırmanlar köy iç yolları etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3706500’dür.

17.05.2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Ertuğrul, Gazipaşa ve Zafer mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Cumhuriyet Caddesi, Doğancı Caddesi, Eski Belediye Caddesi, Galenos Caddesi, Hatuniye Caddesi, Mustafa Yazıcı Caddesi ile bölgede bulunan çeşitli sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3706635’tir.

BORNOVA

16.05.2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Işıklar Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3705134’tür.

16.05.2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Gökdere Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Gökdere Caddesi ile Akgül, Ceylan, Erdem, Güvercin, İnci, Kale ve Nehir sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705177’dir.

16.05.2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Ümit Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Pınar Caddesi ile 7300, 7302, 7303, 7304, 7305 ve 7306 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705179’dur.

16.05.2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Ümit Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 7301, 7303, 7305, 7308, 7309, 7310, 7312, 7314 ve 7316 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705185’tir.

16.05.2026 tarihinde 12.00 ile 13.00 saatleri arasında Kemalpaşa Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 7413, 7414, 7416, 7416/1, 7416/2, 7418 ve 7418/1 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705245’tir.

16.05.2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Yunus Emre Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 7402/7, 7523/2, 7523/4 ve 7523/6 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705281’dir.

17.05.2026 tarihinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Doğanlar, Egemenlik, Karacaoğlan, Kemalpaşa, Ümit ve Yunus Emre mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3705486’dır.

17.05.2026 tarihinde 17.00 ile 17.30 saatleri arasında Doğanlar, Egemenlik, Karacaoğlan, Kemalpaşa, Ümit ve Yunus Emre mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3705491’dir.

17.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yunus Emre Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3705493’tür.

17.05.2026 tarihinde 03.00 ile 03.15 saatleri arasında Barbaros, Gazi Osman Paşa, Meriç ve Tuna mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kamil Tunca Caddesi, Kemalpaşa Caddesi, Refik Tulga Caddesi, Sanat Caddesi, Yavuz Selim Caddesi ve bölgede bulunan çeşitli sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705497’dir.

BUCA

16.05.2026 tarihinde 03.00 ile 03.15 saatleri arasında Göksu, İnönü, Mustafa Kemal, Yeşilbağlar ve Zafer mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, Osman Serdengeçti Caddesi ve bölgede bulunan çok sayıda sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705138’dir.

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında 29 Ekim Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Atatürk Caddesi ile 2174, 2175, 2177, 2178, 2179, 2180, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2192, 2193, 2194 ve 2205 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705151’dir.

16.05.2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 29 Ekim Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3705177’dir.

GAZİEMİR

16.05.2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Dokuz Eylül Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 315, 316, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 317, 317/1, 318, 318/1, 318/2, 319, 319/1, 319/2, 319/3, 319/4, 319/5, 320, 320/1 ve 321 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705365’tir.

KARŞIYAKA

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 6601, 6601/2, 6601/3, 6626, 6626/1, 6626/2, 6629, 6631, 6632, 6638, 6640, 6641, 6642, 6642/1, 6642/2, 6643, 6643/1, 6644, 6653, 6653/1, 6655 ve 7532 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3704246’dır.

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Örnekköy Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Girne Bulvarı ile 1847/1, 1847/2, 1847/3, 1847/4, 7457/1, 7458, 7459 ve 7461/1 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705149’dur.

KEMALPAŞA

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ve Armutlu Hürriyet mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Armutlu İzmir Caddesi, Başöğretmen Atatürk Caddesi, Emek Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Şehitler Caddesi ve bölgede bulunan çok sayıda sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705216’dır.

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Armutlu İzmir Caddesi, Gençlik Caddesi, Sanayi Caddesi ile Bülbül, Fırtına, Kanarya, Pırlanta, Rüzgar, Şahin, Samanyolu, Sedir, Serçe, Şimşir, Sülün ve Yakut sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705231’dir.

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ve Aşağıkızılca mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Armutlu İzmir Caddesi, Bağcılar Caddesi, Mevlana Celalettin Rumi Caddesi ile 2000/1 Sokak, Ful Sokak, Kahraman Sokak ve Meram Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705236’dır.

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ve Aşağıkızılca mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Altınpark Caddesi, Fethi Bey Caddesi, Sağlık Caddesi, Bağcılar Caddesi, Armutlu İzmir Caddesi ile Açelya, Çimen, Deniz, Ful, Işın, Pırlanta, Samanyolu, Yakut ve Zümrüt sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705246’dır.

ÖDEMİŞ

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kayaköy ve Yusufdere mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yusufdere Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705135’tir.

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tosunlar Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Delice Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705139’dur.

16.05.2026 tarihinde 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kiraz Yolu Caddesi, Ertuğrulköy Köyü Yolu ve bölgede bulunan çeşitli küme evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3705241’dir.