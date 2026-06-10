İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

10 Haziran 2026 tarihinde Bozköy Mahallesi'nde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Çoraklar, Güzelhisar, Karaköy ve Yalı mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BERGAMA

10 Haziran 2026 tarihinde Atatürk Mahallesi'nde saat 09.30 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde Yukarıbey Kaplan Mahallesi'nde saat 09.30 ile 17.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Aşağıcuma, Çamavlu, Göbeller, Hacıhamzalar, Terzihaliller, Yukarıbey ve Yukarıcuma mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Kadıköy Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Yukarıbey Kaplan Mahallesi'nde saat 09.30 ile 17.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde Pınarköy Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde Yukarıbey Kaplan Mahallesi'nde saat 09.30 ile 17.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BORNOVA

10 Haziran 2026 tarihinde Gökdere Mahallesi'nde saat 09.30 ile 15.30 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Karaçam Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Beşyol, Karaçam, Kurudere, Sarnıçköy ve Yakaköy mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

BUCA

10 Haziran 2026 tarihinde Çamlık Mahallesi'nde saat 09.30 ile 14.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde Zafer Mahallesi'nde iki ayrı bölgede saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde Adatepe ve Kuruçeşme mahallelerinde saat 00.30 ile 05.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde 29 Ekim ve Kaynaklar Merkez mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Adatepe ve Gaziler mahallelerinde saat 09.00 ile 11.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Adatepe Mahallesi'nde saat 11.30 ile 13.30 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Adatepe Mahallesi'nde saat 14.00 ile 16.00 arasında ikinci bir elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GAZİEMİR

10 Haziran 2026 tarihinde Dokuz Eylül Mahallesi'nde saat 08.30 ile 14.30 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde Sevgi Mahallesi'nde saat 09.30 ile 14.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde Beyazevler Mahallesi'nde saat 12.30 ile 14.30 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Irmak Mahallesi'nin farklı bölgelerinde saat 08.30 ile 14.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Sevgi Mahallesi'nde saat 08.30 ile 14.30 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Yeşil Mahallesi'nde saat 08.30 ile 14.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde Dokuz Eylül Mahallesi'nde saat 08.30 ile 14.30 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde Zafer Mahallesi'nde saat 08.30 ile 14.30 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARABURUN

12 Haziran 2026 tarihinde İskele Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARŞIYAKA

10 Haziran 2026 tarihinde İmbatlı Mahallesi'nde saat 09.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde Yalı Mahallesi'nde saat 08.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Mavişehir Mahallesi'nde saat 09.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

KONAK

10 Haziran 2026 tarihinde Mehtap Mahallesi'nde saat 09.30 ile 14.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde Güneşli Mahallesi ile Zafertepe Mahallesi'nin bazı bölgelerinde saat 09.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

TORBALI

11 Haziran 2026 tarihinde Ertuğrul Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Türkmenköy Mahallesi'nde saat 09.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Arslanlar, Çaybaşı, Eğerci, Mustafa Kemal Atatürk, Pamukyazı, Şehitler ve Yedi Eylül mahallelerinde saat 09.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet, Muratbey, Mustafa Kemal Atatürk, Tepeköy, Torbalı ve Yemişlik mahallelerinin geniş bir bölümünde saat 04.00 ile 08.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde Ertuğrul Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde Ahmetli, Cumhuriyet, Kaplancık, Kuşçuburun, Muratbey, Mustafa Kemal Atatürk, Özbey, Torbalı, Yemişlik ve Yeniköy mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

10 Haziran 2026 tarihinde Kaymakçı ve Mescitli mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde Birgi Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde ilçe genelinde çok sayıda mahalleyi etkileyen kısa süreli bir kesinti saat 02.00 ile 02.15 arasında uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Karadoğan, Türkmen ve Yeniceköy mahallelerinde saat 09.00 ile 10.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgelerde saat 15.00 ile 18.00 arasında ikinci bir elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Birgi Mahallesi'nde saat 09.00 ile 12.00 arasında ve ayrıca 12.00 ile 15.00 arasında iki ayrı elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Küçükavulcuk Mahallesi'nde saat 10.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Türkmen ve Üç Eylül mahallelerinde saat 11.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Balabanlı, Bozcayaka, Çamlıca, Çayır, Demirdere, Güney, Hamam, Kazanlı, Küçükören ve Küre mahallelerinde saat 12.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde Köfündere Mahallesi'nde saat 10.30 ile 17.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde Birgi Mahallesi'nin farklı bölgelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında iki ayrı planlı kesinti gerçekleştirilecektir.

12 Haziran 2026 tarihinde Sekiköy ve Yeniköy mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.