İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 28-29 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

AVCILAR

Denizköşkler Mahallesi’nde Adalet, Berker, Bülbül, Denizköşkler, Ersoy, Hürriyet, Sülün, Çavuşoğlu, Çayır, Çimen, İlkem ve Şehit Hüseyin Demiroğlu sokaklarında; Merkez Mahallesi’nde ise Ahmet Taner Kışlalı, Fatih, Marmara, Reşitpaşa, Talimhane ve Yaprak sokaklarında 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde Mektep ve İstiklal sokaklarında 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Firuzköy Mahallesi’nde Firuzköy Bulvarı’nda 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı çalışma kapsamında Beylikdüzü ilçesinin Yakuplu Mahallesi’nde bulunan 23., 56., 58., 60., 62., 64., 72. ve 74. sokaklar ile Barış ve Özal sokakları da kesintiden etkilenecektir.

BAĞCILAR

Güneşli Mahallesi’nde Üsküp Sokak’ta 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mahmutbey Mahallesi’nde Halkalı Sokak’ta 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güneşli Mahallesi’nde 1367., 1369., 1370. ve 1371. sokaklar ile Devekaldırımı Sokak’ta; Mahmutbey Mahallesi’nde ise 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617. ve 2619. sokaklar ile Devekaldırımı ve Halkalı sokaklarında 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güneşli Mahallesi’nin bazı bölümlerinde de 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Kayabaşı Mahallesi’nde Eflatun ve Rabia sokaklarında 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde 6., 7., 8., 9. ve 10. sokaklar ile Karanfil, Lale, Lavanta, Mustafa Kemal Atatürk, Sümbül, Zümre, Çınaraltı ve Çiğdem sokaklarında 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kayabaşı Mahallesi’nde Şehit Semih Balaban Sokak’ta 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde 3., 4., 5. ve 6. sokaklar ile Boğazköy, Mustafa Kemal Atatürk ve Turgut Özal sokaklarında 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

Gayrettepe Mahallesi’nde Fuat Sarp, Hattat Halim ve Hoşsohbet sokaklarında 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Abbasağa Mahallesi’nde Arife, Bostanüstü Dere, Dutluk, Fanus, Gazino, Kalas, Kalkan, Kasap Kamil, Maşuklar Yokuşu, Ortaoyuncu, Rebap, Salnameci ve Çeşme Yokuşu sokaklarında 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

Kavaklı Mahallesi’nde Köprülü Mehmet Paşa Sokak’ta 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.10 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yakuplu Mahallesi’nde 23., 56., 58., 60., 62., 64., 72. ve 74. sokaklar ile Barış ve Özal sokaklarında 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nde Nadide ve Nedim Çıkmazı sokaklarında 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 07.30 ile 11.30 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güven Mahallesi’nde Hanzer ve Kahraman sokaklarında 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nde Gülbayır, Mete, Nazım Erten ve Turunçlu sokaklarında 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı mahallede Mete, Nazım Erten, Poyrazlı ve Turunçlu sokaklarında da 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nin bazı bölümlerinde ayrıca 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİLİVRİ

Ortaköy Merkez Mahallesi’nde Elif Sokak’ta 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ortaköy Mahallesi’nde Sabri Tunalı Sokak’ta 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ortaköy Mahallesi’nde İlter Sokak’ta 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyük Kılıçlı Mahallesi’nde Cankurtaran Çıkmazı, Cici, Düzenli, Garipler, Karaçam, Kurmay, Laiklik, Mesnevi, Mustafa Kemal, Okutman, Pamuklar, Taşlık, Tepeler, Vatanperver, Yaryol, Yokuşlar, Çemberlitaş, Çuhadar ve İmam sokaklarında 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Alipaşa Mahallesi’nde Arıkanlı Çiftliği Sokak’ta, Fener Mahallesi’nde Bekir Sıtkı Say ve Keramet sokaklarında, Yeni Mahallesi’nde ise Abdülhalik Renda, Akören, Bayrak, Erkin Balaban, Mustafa Kemal, Sancak ve Taşlar sokaklarında 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan tesislerin yenilenmesine yönelik yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ortaköy Mahallesi’nde 400. Sokak ile Acıyonca, Adakale, Akbayram, Aladağlar, Ayazma, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin Paşa, Bigados, Celal Bayar, Cümle, Garanti, Göktuğ, Güvenç, Hakanbey, Hakem, Halim, Handegül, Harbiye, Harun Çorbacıoğlu, Hekimbaşı, Hoşsohbet, Hümayun, Hisaryanı, Kaleler, Karameşe, Kasapoğlu, Kumrulu, Kuruçay, Kürdan, Manastır, Morsümbül, Muhtar Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Midye Çıkmazı, Okan, Postane, Sezer, Seçil, Tatlıpınar, Tavşan, Tezer, Tiftik, Yenibülbül, Zırh, Ödev, Ökten ve İncesu sokaklarında; Selimpaşa Mahallesi’nde ise Ortaköy Sokak’ta 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan tesislerin yenilenmesine yönelik yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.