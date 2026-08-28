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Suriyeli diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti Resmi Gazete'de

Suriyeli diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti Resmi Gazete'de
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Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaportunu taşıyan vatandaşlarına Türkiye'de vize muafiyeti getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, diplomatik pasaport sahiplerinin görev atamaları, turistik seyahatleri ve transit geçişlerinde vize şartı kaldırıldı.

Diplomatik pasaport hamili Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

VİZE MUAFİYETİ SAĞLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'de görev atamalarında, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistlik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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