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Ferencvaros'a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

Ferencvaros'a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ferencvaros'a 4-0 kaybetti. Mücadeleyi 9 kişi tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

  • Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu ve iki maçta toplam 5-0'lık skorla elendi.
  • Trabzonspor, bu sonuçla yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ederken, Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.
  • Maçta Trabzonspor'dan Ruslan Malinovski 13. dakikada kırmızı kart, Sidny Cabral ise 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Groupama'da oynanan mücadeleyi Ferencvaros, 4-0 kazandı.

KIRMIZI KART HESAPLARI BOZDU

Maça baskılı başlayan Trabzonspor, beklenmedik bir kırmızı kart gördü. Mücadelenin 13. dakikasında yeni transferlerden Ruslan Malinovski, rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gördü.

FERENCVAROS'TAN ÜST ÜSTE GOLLER

Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Ferencvaros, 19. dakikada Callum O'Dowda'nın golüyle öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Macar temsilcisi, 54. dakikada Marius Corbu'nun golüyle farkı ikiye çıkarttı. Ataklarına devam eden Ferencvaros, 57. dakikada penaltı kazandı. Trabzonsporlu futbolcu Sidny Cabral, rakibine yaptığı penaltının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltıda topun başına geçen Bamidele Yusuf, skoru 3-0'a getirdi. Maçta son sözü Krisztian Lisztes söyledi. Mücadelenin 86. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Lisztes'in düzgün vuruşu ağlara gitti.

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ'NDE

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Ferencvaros kazandı. Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda rakibine toplam skorda 5-0 mağlup olan Fatih Tekke'nin ekibi, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Ferencvaros ise adını UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yazdırdı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdsız Murat:

Ertuğrul Doğan ne düşünüyor acaba? Galiba bu sene Tekke ile olmayacak.

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Haber Yorumlarıvedat cici:

Aslanlar Gibi veda üzülme salah dik dur :)

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