'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

Bosna Savaşı sırasında işlediği soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan Sırp komutan Ratko Mladiç öldü. "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladiç, Srebrenitsa katliamı başta olmak üzere binlerce masum Boşnak'ın katledilmesinden sorumlu tutuluyordu.

1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun (VRS) Başkomutanlığı görevini yürüten ve tarihin en kanlı katliamlarından birine imza atan Ratko Mladiç, ömür boyu hapis cezasını çektiği cezaevinde hayatını kaybetti.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI VE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ağustos 1995'te Srebrenitsa'da en az 8 bin Boşnak erkeğin ve çocuğun katledildiği Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası gördüğü en büyük soykırımın baş aktörlerinden biri olan Mladiç, yıllarca kaçtıktan sonra 2011 yılında Sırbistan'da yakalanmıştı.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından yargılanan Sırp komutan, 2017 yılında karara bağlanan davada şu suçlardan suçlu bulunmuştu:

Soykırım Suçu: Srebrenitsa'da sistematik olarak Boşnak nüfusun yok edilmesi.

İnsanlığa Karşı Suçlar: Sürgün, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinayet ve zulüm.

Savaş Kanunlarını İhlal: Saraybosna'nın yıllarca kuşatma altında tutularak sivillerin hedef alınması ve katledilmesi.

2021 yılında nihai temyiz mahkemesi tarafından da müebbet hapis cezası onanan Mladiç, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen cürümlerinin cezasını çekerken hayatını kaybetti.