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'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

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'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü
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Bosna'da soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilerek müebbet hapis cezası alan Sırp komutan Ratko Mladiç öldü.

  • Bosna Savaşı sırasında soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan müebbet hapis cezasına çarptırılan Sırp komutan Ratko Mladiç cezaevinde öldü.
  • Mladiç, 1995'te Srebrenitsa'da en az 8 bin Boşnak erkek ve çocuğun katledildiği soykırımın baş aktörlerinden biri olarak 2011'de Sırbistan'da yakalandı.
  • Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş kanunlarını ihlal suçlarından suçlu bulunan Mladiç'in müebbet cezası 2021'de temyizde onandı.

Bosna Savaşı sırasında işlediği soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan Sırp komutan Ratko Mladiç öldü. "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladiç, Srebrenitsa katliamı başta olmak üzere binlerce masum Boşnak'ın katledilmesinden sorumlu tutuluyordu.

1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun (VRS) Başkomutanlığı görevini yürüten ve tarihin en kanlı katliamlarından birine imza atan Ratko Mladiç, ömür boyu hapis cezasını çektiği cezaevinde hayatını kaybetti.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI VE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ağustos 1995'te Srebrenitsa'da en az 8 bin Boşnak erkeğin ve çocuğun katledildiği Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası gördüğü en büyük soykırımın baş aktörlerinden biri olan Mladiç, yıllarca kaçtıktan sonra 2011 yılında Sırbistan'da yakalanmıştı.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından yargılanan Sırp komutan, 2017 yılında karara bağlanan davada şu suçlardan suçlu bulunmuştu:

  • Soykırım Suçu: Srebrenitsa'da sistematik olarak Boşnak nüfusun yok edilmesi.
  • İnsanlığa Karşı Suçlar: Sürgün, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinayet ve zulüm.
  • Savaş Kanunlarını İhlal: Saraybosna'nın yıllarca kuşatma altında tutularak sivillerin hedef alınması ve katledilmesi.

2021 yılında nihai temyiz mahkemesi tarafından da müebbet hapis cezası onanan Mladiç, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen cürümlerinin cezasını çekerken hayatını kaybetti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAsi Kartal:

ateşi bol olsun

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıGüzide Altay:

Amin

yanıt5
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Haber YorumlarıMustafa Önder:

zalim ise ateşi bol olsun mümin ise makamı cennet olsun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHasan Kara:

Sen neyden bahsediyorsun başkan o. Ç yetiydi

yanıt6
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Haber Yorumlarımahmut sahin:

ne mümini

yanıt2
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Haber YorumlarıAdem:

Hee mümin miş.ya abi nasıl bir zihniyete sahipsiniz ya...var ya...neyse

yanıt4
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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

konuşmak için konuşma,

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yahu hadi bilmiyorsun tanımıyorsun araştır diyeceğim de onuda yapmazsın e bari yorum yazdığın haberi oku öyle yaz hadi şimdi oku bakalım neymiş

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Haber YorumlarıSerdar Yalçın:

Darısı Gazze kasabının başına

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