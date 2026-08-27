Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Nice ile anlaşmaya vardığı Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong’u kadrosuna katmak üzere.

CUMA GÜNÜ FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Nice'in Ganalı savunma oyuncusu Oppong, 28 Ağustos Cuma günü saat 14.30 sularında İstanbul’a gelecek. Genç savunmacı, havalimaına inişinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve transfer işlemlerini tamamlayacak.

10 MİLYON EURO'YU AŞAN BONSERVİS

Öte yandan transferin maliyeti de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fransız kulübüne 10 milyon Euro'yu aşan bir bonservis bedeli ödeyecek.

2.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Nice, Oppong’u geçen yaz İsveç ekibi Norrköping’den 2,7 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Genç stoperin Nice ile Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor.