Haberler

Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul'a geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Nice ile anlaşma sağladığı Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong'un 28 Ağustos Cuma günü saat 14.30 sularında İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Nice ile anlaşmaya vardığı Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong’u kadrosuna katmak üzere.

CUMA GÜNÜ FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Nice'in Ganalı savunma oyuncusu Oppong, 28 Ağustos Cuma günü saat 14.30 sularında İstanbul’a gelecek. Genç savunmacı, havalimaına inişinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve transfer işlemlerini tamamlayacak.  

10 MİLYON EURO'YU AŞAN BONSERVİS

Öte yandan transferin maliyeti de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fransız kulübüne 10 milyon Euro'yu aşan bir bonservis bedeli ödeyecek.  

2.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Nice, Oppong’u geçen yaz İsveç ekibi Norrköping’den 2,7 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Genç stoperin Nice ile Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

F.Bahçe ve G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik

3 bölgede kırmızı alarm! Bu tarihlere dikkat, risk artıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de saat kulesine yıldırım isabet etti

Aman kral görmesin! Nefes kesen görüntüler
Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy'e geliyor

Yeniden Kadıköy'e dönüyor!
Yaz mevsiminin bitmesine günler kala tatilciler dönüş yoluna çıktı

Yaz mevsiminin bitmesine günler kala yola çıktılar
Yılların efsane kulübü maç yapabileceği bir stat arıyor

Yılların efsane kulübü maç yapabileceği bir stat arıyor
Beşiktaş dur durak bilmiyor! Bu kez de Barcelona'dan transfer

Beşiktaş yönetimi çıldırdı! Bu kez de Barcelona'dan alıyorlar
Zabıtalar, engelli adamı tekme tokat dövdü

Zabıta değil eşkıya! Engelli adama yapılan vahşet kamerada
Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok

Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok