Sel felaketinin yaşandığı Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler kaydedildi. Sel sularının kattığı devasa çöp birikintisinden kurtulmaya çalışan küçük çocuğa çevredekiler yardım etmek yerine o anları kayda aldı. Küçük çocuk hayatta kalmak için uzun süre uğraşırken, akıbeti öğrenilemedi.

Kaynak: Haberler.com