Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
Sel felaketinin yaşandığı Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler kaydedildi. Sel sularının kattığı devasa çöp birikintisinden kurtulmaya çalışan küçük çocuğa çevredekiler yardım etmek yerine o anları kayda aldı. Küçük çocuk hayatta kalmak için uzun süre uğraşırken, akıbeti öğrenilemedi.
Sel felaketinin yaşandığı Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler kaydedildi. Sel sularının kattığı devasa çöp birikintisinden kurtulmaya çalışan küçük çocuğa çevredekiler yardım etmek yerine o anları kayda aldı. Küçük çocuk hayatta kalmak için uzun süre uğraşırken, akıbeti öğrenilemedi.
Kaynak: Haberler.com