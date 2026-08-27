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Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu Haber Videosunu İzle
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
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Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edenler, kum fırtınasının ortasında kaldı. Fırtınada göz gözü görmezken insanlar panikle kaçıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan Mescid-i Nebevi'de aniden bastıran şiddetli kum fırtınası ziyaretçilere zor anlar yaşattı. Çöl ikliminin etkisiyle bir anda yükselen toz bulutu görüş mesafesini sıfıra indirirken, avluda bulunan vatandaşlar panikle kapalı alanlara sığınmaya çalıştı.

KAMERALARA YANSIDI

Kutsal topraklarda yaşanan bu doğa olayı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Şiddetli rüzgar ve yoğun toz tabakası nedeniyle göz gözü görmezken, yetkililer fırtına sonrası bölgede güvenlik ve temizlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: Haberler.com
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