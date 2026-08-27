Canlı Kura: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kura çekimi yapılıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Kura çekimini canlı olarak aktarıyoruz...
- UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi Fransa'nın Monako kentinde gerçekleştiriliyor.
- UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
- Final maçı 5 Haziran 2027'de oynanacak; son 16 play-off turu 16/17 ve 23/24 Şubat 2027 tarihlerinde yapılacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasının kura çekimi Fransa'nın Monako kentinde gerçekleştiriliyor.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
DİĞER TAKIMLARIN RAKİPLERİ
1. TORBA
Arsenal:
Atletico Madrid:
Barcelona:
Bayern Münih:
Inter:
Liverpool:
Manchester City:
PSG:
Real Madrid:
2. TORBA
Aston Villa:
Borussia Dortmund:
Club Brugge:
Manchester United:
Porto:
PSV Eindhoven:
Real Betis:
Roma:
Sporting:
3. TORBA
Bodø/Glimt:
Feyenoord:
Lille:
Napoli:
RB Leipzig:
Shakhtar Donetsk:
Villarreal:
4. TORBA
AEK Athens:
Como:
LASK LINZ:
Lens:
Sabah FK:
Slavia Prag:
Slovan Bratislava:
Stuttgart:
Viking:
FİNAL MAÇI MADRID'DE OYNANACAK
Uefa Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
MAÇ TARİHLERİ:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek final: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarı final: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
Final: 5 Haziran 2027