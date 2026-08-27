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Canlı Kura: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Canlı Kura: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kura çekimi yapılıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Kura çekimini canlı olarak aktarıyoruz...

  • UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi Fransa'nın Monako kentinde gerçekleştiriliyor.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
  • Final maçı 5 Haziran 2027'de oynanacak; son 16 play-off turu 16/17 ve 23/24 Şubat 2027 tarihlerinde yapılacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasının kura çekimi Fransa'nın Monako kentinde gerçekleştiriliyor. 

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe :

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Galatasaray

DİĞER TAKIMLARIN RAKİPLERİ

1. TORBA

Arsenal:

Atletico Madrid:

Barcelona:

Bayern Münih:

Inter:

Liverpool:

Manchester City:

PSG:

Real Madrid:

2. TORBA

Aston Villa:

Borussia Dortmund:

Club Brugge:

Manchester United:

Porto:

PSV Eindhoven:

Real Betis:

Roma:

Sporting:

3. TORBA

Bodø/Glimt:

Feyenoord:

Lille:

Napoli:

RB Leipzig:

Shakhtar Donetsk:

Villarreal:

4. TORBA

AEK Athens:

Como:

LASK LINZ:

Lens:

Sabah FK:

Slavia Prag:

Slovan Bratislava:

Stuttgart:

Viking:

FİNAL MAÇI MADRID'DE OYNANACAK

Uefa Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek final: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarı final: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

Final: 5 Haziran 2027

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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