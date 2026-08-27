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Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
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Eski bir özel okul öğretmeninin sosyal medyada öğretmen-öğrenci ve okul kurgulu +18 içerikler üretmesi kamuoyunda infial yarattı. Eğitim gibi hassas bir alanın erotik paylaşımlara malzeme edilmesine isyan eden vatandaşlar, kutsal meslek algısını zedeleyen ve gençleri olumsuz etkileyen bu hesaplar hakkında yetkili kurumları derhal inceleme ve hukuki işlem başlatmaya çağırdı.

  • 'Fidan Hoca' kullanıcı adıyla tanınan ve özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı belirtilen şahsın erotik kurgu içeren paylaşımları toplumun her kesiminden sert eleştiriler aldı.
  • Tepkilerin ardından vatandaşlar ve veliler, İletişim Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve adli mercilere inceleme başlatılması ve hukuki yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.
  • Kamuoyu, eğitim alanının dijital mecralarda +18 içeriklere alet edilmesine izin verilmemesini ve öğrencilerin bu içeriklere maruz bırakılmamasını talep etti.

Sosyal medyanın kontrolsüz büyümesi ve içerik üreticiliğinin sınır tanımayan boyutlara ulaşması, kamu etiğini ve toplumsal değerleri bir kez daha tartışmaya açtı. Son olarak "Fidan Hoca" kullanıcı adıyla tanınan ve daha önce özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı belirtilen şahsın paylaşımları, bardağı taşıran son damla oldu.

ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ KİRLENİYOR

Tepki çeken paylaşımlarda; kutsal bir meslek olan öğretmenliğin, okul ortamının ve öğrenci-öğretmen diyaloğunun erotik kurgulara malzeme edilmesi toplumun her kesiminden sert eleştiriler aldı. Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu içeriklerin kurgu dahi olsa eğitim-öğretim kavramının saygınlığını zedelediği ve gençlerin gelişimini olumsuz etkilediği vurgulandı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI: GÖZ YUMULMAMALI, HUKUKİ İŞLEM YAPILMALI

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından duyarlı vatandaşlar ve veliler, İletişim Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve adli mercilere çağrıda bulundu. Gerekli incelemelerin derhal başlatılmasını talep eden kamuoyu, şu hususların altını çizdi:

  • Sıkı Denetim Talebi: Eğitim ve öğretim gibi son derece hassas bir alanın dijital mecralarda +18 içeriklere alet edilmesine izin verilmemeli.
  • Ahlaki Ve Hukuki Sorumluluk: Öğrencilerin ve gençlerin bu tür erişilebilir içeriklere maruz bırakılmasına göz yumulmamalı; hukuka aykırılık tespit edildiği takdirde ilgili hesaplar hakkında gerekli cezai ve idari yaptırımlar uygulanmalıdır.

İşte büyük tepki çeken o paylaşımlar; 

Kaynak: Haberler.com
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