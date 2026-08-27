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Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek'e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye...

Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek'e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye...
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Galatasaray taraftarlılığıyla bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i hedef aldı. Yönetime transfer eleştirisinde bulunan Gökbakar, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

  • Şahan Gökbakar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticileri sosyal medyadan 'hanedan' benzetmesiyle ve Osmanlı unvanları kullanarak hicivli şekilde eleştirdi.
  • Gökbakar, Galatasaray'ın transfer politikasını ve maddi durumunu 'Ayranınız yok transfer etmeye tahtırevanla gidersiniz kura çekmeye' sözleriyle hedef aldı.
  • Eleştirinin kaynağı, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi törenine katılan Galatasaray heyetinin fotoğrafı oldu.

Galatasaraylı futbolseverliğiyle tanınan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sarı-kırmızılı kulübün transfer politikasını ve yönetimini, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi törenine katılan Galatasaray heyetinin fotoğrafı üzerinden sert bir dille eleştirdi. Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki yöneticileri "hanedan" benzetmesiyle hedef aldı.

GALATASARAY HEYETİNE ''OSMANLI'' İMZALI ELEŞTİRİ

Gökbakar, kura çekimi töreni öncesinde çekilen ve aralarında Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek ile yöneticilerin bulunduğu fotoğrafın altına, Osmanlı dönemi unvanlarını kullanarak hicivli bir metin yazdı. Paylaşımına, "Daha da kalabalık gitseydiniz..." notunu düşen ünlü komedyen, fotoğraftaki isimleri şu şekilde tanımladı:

"Soldan sağa Galatasaray Hanedanı üyeleri: Maruf paşa, Eray paşa, Sultanlar Sultanı Şeyh-ül Transfer Dursun bey, Mesude hanımefendi, hanımefendinin çantası Hermes bey, Sadrazam-ül Transfer Gevrekçizade Abdullah paşa ve Kethüda Fatih bey"

"AYRANINIZ YOK TRANSFER ETMEYE...''

Gökbakar'ın en sert eleştirisi ise kulübün transfer çalışmaları ve maddi durumuna yönelik oldu. Paylaşımının sonuna eklediği çarpıcı ifadelerle transfer beklentisini dile getiren Gökbakar, yönetimi "Ayranınız yok transfer etmeye tahtırevanla gidersiniz kura çekmeye" ifadeleriyle eleştirdi.

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