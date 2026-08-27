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Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa etti

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa etti
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Kadrosuna Muhammed Salah ve Fabinho gibi dünya yıldızlarını katan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Ferencvaros maçının ardından görevinden istifa etti. Kararını duyuran genç teknik adam, ''Bu cezayı kendime veriyorum. Bazı maçlar vardır insanı çok yaralar. O maçlardan birini yaşadık. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum.'' dedi.

  • Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros'a 4-0 kaybedilen UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçının ardından istifa etti.
  • Fatih Tekke, 18 aylık görevinden istifa ettiğini ve bu kararın kendisine verdiği bir ceza olduğunu açıkladı.
  • Trabzonspor, Ferencvaros maçıyla UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaybetti.

Süper Lig devi Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynanan rövanş maçının ardından sıcak bir gelişme yaşandı. 

FATİH TEKKE'DEN İSTİFA KARARI

Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçı sonrası istifa etti. Macaristan'da 4-0 kaybedilen maç sonunda açıklamalarda bulunan genç teknik adam, "Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki sebebi ben ve ekibim. Hem ülkemize hem camiamıza üzücü bir gece geçirdik." dedi.

"İSTİFA EDİYORUM"

Sözlerine devam eden Fatih Tekke, istifa ettiğini duyurarak "Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. Ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Kavak:

Böyle erdemli insanlar var mı halen. Helal Olsun...

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Haber YorumlarıMurat Sari:

apportta şenol bekliyordur...

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Haber Yorumlarıkopsakmi acaba:

Sacmaşama ne alakası var daha ılk dakıka kırmızı kart gördu futbolcu ayrıca halen ülkenın en ıyı teknık adamısın sakın hoc

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