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Sağlık kontrollerinden geçiyor! Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Sağlık kontrollerinden geçiyor! Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe ve Çorum FK, Cengiz Ünder transferi için anlaşma sağladı. Cengiz Ünder, cuma günü Çorum FK için sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında yer almayan milli futbolcu Cengiz Ünder'in yeni adresi netleşti. Sarı-lacivertli kulüpte geleceği belirsizliğini koruyan yetenekli kanat oyuncusu için sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

FENERBAHÇE VE ÇORUM FK ANLAŞTI

Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, Cengiz Ünder için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmıştı. Fenerbahçe ve Çorum FK yönetimleri, Cengiz Ünder'in transferi konusunda yürüttükleri pazarlıklarda tam anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüpte kadroda düşünülmeyen tecrübeli futbolcunun Çorum ekibine transferine onay verildi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Transfer sürecini tamamlamak için harekete geçen Cengiz Ünder, cuma günü Çorum FK için detaylı sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin tamamlanmasının ardından milli oyuncu, kendisini Çorum temsilcisine bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

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