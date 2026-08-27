Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Süleymancılar'a yönelik operasyonda cemaatin lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kiriş'in kaçırılmasında kullanılan ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'a tahsisli olduğu ortaya çıkan çakarlı araç üzerinden yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu araçların kaçış amacıyla kullanıldığının değerlendirildiğini belirten Gürlek, ilgili incelemelerde Şahin'in ifadeleriyle dosyadaki deliller arasında uyumsuzluk bulunduğunu söyledi.

"SÖYLEDİKLERİ DOSYADAKİ DELİLLERLE UYUŞMUYOR"

Gürlek, İdris Naim Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini ifade ettiğini ancak soruşturma dosyasındaki delillerin bu açıklamayla örtüşmediğini belirtti. Şahin ile Mehmet Özmen arasında geçmişe dayanan bir tanışıklık bulunduğunu söyleyen Gürlek, araçla ilgili HTS kayıtlarının da incelendiğini aktardı. Gürlek, Şahin'in aracı yalnızca İstanbul'a geldiğinde kullandığını söylediğini ancak HTS kayıtlarının aracın uzun süredir kullanıldığını gösterdiğini ifade etti.

Gürlek, "İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Şahin. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor" ifadelerini kullandı.

İdris Naim Şahin'

Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkan diğer konu başlıkları şu şekilde;

ALİHAN KURİŞ VE KUYTUL OPERASYONLARINDA SON DURUM NE?

"'Kuriş Suç Örgütü' soruşturmamızda 3. Dalga yapıldı. 15 şirkete kayyum atandı, 4 derneğe de kayyum kararı verildi. Son dalgadaki gözaltına alınanlar hakim karşısına çıkmadı, gözaltı süresi var.

"DİN KİSVESİ ALTINDA VATANDAŞLARI SÖMÜRDÜLER"

En başta da söylediğimiz gibi bu tamamen bir suç örgütüne yönelik operasyondur. Bir dini yapılanmaya dair bir operasyon değildir kesinlikle. Din kisvesi altında vatandaşların dini duygularını kullanılıyor burada. Eski bakanımız hakkında ölümüne ilişkin şüpheli bir durum söz konusu.

"DİNİ YAPILANMAYA OPERASYON YAPMADIK"

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden sonra silsileye aykırı şekilde Alihan Kuriş başa geçiyor. Burada bir suç örgütü var. Devlet aleyhine dolandırıcılık suç örgütü iddiası var. Derinleşebilir mi, derinleşebilir. Biz kesinlikle dini grup veya dini yapılanmaya operasyon yapmadık.

Alihan Kuriş

"YENİ İTİRAFÇI BEYANLARI GELİYOR"

'Kara para aklama', 'örgüt kurma yönetme', 'devlet aleyhine suç' iddiası var. Bu iddiaların üzerinden soruşturma da derinleşebilir. Yeni itirafçı beyanları da geliyor. Bu konuda çalışmamız devam ediyor. Paraların yurt dışına çıkarılması konusunda tespitler var. Bunun için çeşitli yöntemler tercih ediyorlar. Bir turizm şirketleri üzerinden elden para vererek, paraları yurt dışına çıkartıyorlar. Köln’de bir yapılanma var. Merkezlerini oraya taşımak istiyorlar. Başsavcılığımızın çalışması devam ediyor. Alihan Kuriş 1982 doğumlu. Çok genç yaşta annesi ve diğer kardeşi de yakalandı. Onların mal varlığına bakınca 185 civarında taşınmaz var. Örgüt yönetiminin örgütün tabanındakilerin dini duygularını sömürerek kendilerine kaymaklı yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz. Kuriş’in geçmiş dönemine de baktık. 25 yaşındayken Porcshe marka araba kullandığını gördük. Bunların hepsi inceleniyor. Soruşturmalarda MASAK raporları önemli. Başsavcılığımız yeni şirketlerle ilgili de raporlar isteyecek. Yeni itirafçılar oluyor, vatandaşlarımızdan da bize ulaşanlar oluyor.

"DİN KİSVESİ ALTINDA KENDİLERİNE LÜKS BİR YAŞAM KURMUŞLAR"

Tekrar altını çizmek istiyorum. Bu tamamen örgütün mali yapılanmasına ilişkin bir operasyon. Din kisvesi altında kendilerine lüks bir yaşam oluşturan yapılara karşı mücadele ediyoruz şu anda. Başsavcılığımızın takdirinde yeni dalgalar olabilir.

Ahmet Arif Denizolgun

ARİF AHMET DENİZOLGUN'UN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ HAKKINDA

Bir doğal ölüm mü, dışarıdan müdahale ile ölüm mü, fethi kabir yapıldı. Burada şüpheler var. Alihan Kuriş, 36 yaşında başa geçiyor. Örgütün içindeki yapılanma değişiyor. Dosyaya sunulan bir adli tıp raporu da var. Adli Tıp Raporu bekleniyor, bu ne zaman çıkar, bekliyoruz. Bir boğulma iddiası var. Sağlık ekiplerine geç haber verme durumu var. Bunların hepsi araştırılıyor. Soruşturma muhtemelen derinleşecektir. Biz de takip ediyoruz. 2 soruşturmamız var Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik soruşturmanın dışında Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen ayrı bir soruşturma var. Suç örgütüne ilişkin iyi niyetinin sömürüldüğünü düşünen ve başvuran vatandaşlarımız oluyor. Başsavcılığımız bu dosyaları takip ediyor."