İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 18-19 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy ilçesinde Merkez Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı, Kümbet ve Turunç sokaklarında saat 09.00 ile 13.00 arasında yatırım kapsamında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Adnan Menderes Mahallesi Rüya ve Yahya Kemal sokaklarında, Fatih Mahallesi Akgün, Aladağ, Alıç, Hisartepe, Tansu, Yahya Kemal ve İbrahim Hakkı sokaklarında, Çilingir Mahallesi Şeydagül Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Baklalı Mahallesi Aksoylu ve Boyalık Baklalı sokaklarında, Boyalık Mahallesi Akarca, Akın, Akçiçek, Atak, Boyalık Baklalı, Dahi, Dursunköy Boyalık, Enderun, Hacı Salim Ağa, Hamza Yerlikaya, Keklik, Millet, Nazar, Petek, Saygı, Sorgun Çıkmazı, Tarım, Telağacı, Ulu, Uluçam, Yeşil Çimen, Yukarı, Şehit Ali Yılmaz ve Şehit İzzet sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan, Afife, Baykan, Bedi, Behlül, Dal, Dalgakıran, Ersoy, Eski Edirne Asfaltı, Ferda, Gülay, Kuşdili, Mülk, Nurçin, Selman, Tepeören, Töre, Ulusoy, Yabanggülü, Yedikule, Yusufeli, Yürekli, Zülal, Çare, Öyküm, Öztuna, İkizler, Şahan ve Şahika sokaklarında; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Asuman, Aydoğan, Cansever, Develi, Dilaver, Erdemir, Eski Edirne Asfaltı, Gençlik, Gültutan, Hıdır, Lise, Seyyah, Sima, Yazgülü ve Çalış sokaklarında saat 11.00 ile 17.00 arasında yatırım kapsamında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

Mahmutbey Mahallesi 2634, 2638, 2639 ve Karaoğlanoğlu sokaklarında; 2629, 2634, 2637, 2640 ve Devekaldırımı sokaklarında; ayrıca 2634, 2636 ve 2637 sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağlar Mahallesi 16. Sokak ve Osman Paşa Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Mahmutbey Mahallesi 2581, 2640, 2646, 2647, 2648, 2650 ve Ordu Sokak ile 2581. Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT

Zafer Mahallesi 149, 150, 151, 174 ve Adile Naşit sokaklarında saat 08.30 ile 12.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yeşilkent Mahallesi 1802, 1803, 1804, 1805 ve 1888. sokaklar ile Nazım Hikmet Sokak'ta saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Akçaburgaz Mahallesi 3132 ve 3137. sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güzelyurt Mahallesi 2102. Sokak'ta saat 09.00 ile 15.00 arasında yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İncirtepe Mahallesi 247, 248, 249, Atalay, İnönü ve Turgut Özal sokaklarında; Yunus Emre Mahallesi Kemal Paşa Sokak'ta saat 10.00 ile 18.00 arasında yeni trafo merkezi tesisi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Namık Kemal ve Zafer mahallelerinde saat 13.30 ile 17.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜNGÖREN

Güven Mahallesi Çalışlar Sokak'ta saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Mahallesi Altın Bakkal, Bayrampaşa, Erhan, Gazi Osman Paşa, Gören, Poyraz, Sakız, Saray, Söğütlü Çeşme, Yeni, Zübeyde Hanım, Çokünlü, Ünlü ve İkram sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sanayi Mahallesi Ferah, Saadet, Sancak, Tekin, Çavuşoğlu, Kanarya, Kazım Karabekir, Samsun, Sami Paşa, Gamze, Mine, Atatürk, Kurşunlu ve Özden sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

Soğanlı Mahallesi Ahmet Haşim, Alper, Altıparmak, Aydın 2, Baharlı, Cambaz, Cami 2, Edirne, Ferhat, Gürbüz, Hüdavendigar, Karamustafapaşa, Kılıçali, Marmara 1, Necatibey, Papağan, Rehber, Sevinç, Sülün 1, Usta, Yalaz, Çağatay 1, Özer ve Şendoğan sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SULTANGAZİ

Cumhuriyet Mahallesi Cebeci ve Necip Fazıl sokakları ile Esentepe Mahallesi 2984, 2985, 2986, 2987, 2988 ve 2989. sokaklarda saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esentepe Mahallesi 2977, 2978, 2979, 2980, 2982 ve 2983. sokaklarda saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.