İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 11-12 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

İstanbul Arnavutköy

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölge: Hastane Mahallesi

Tarih ve Saat: 8 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölge: Hadımköy Mahallesi

Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölgeler: Merkez Hadımköy Mahallesi Ayasofya, Gök, Serin, İzci sokakları ve Hastane Mahallesi Ayasofya, Cabbar, Gökyüzü, Hadımköy İstanbul, Terakki, Zemin sokakları

Tarih ve Saat: 8 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İstanbul Avcılar

Kesinti Nedeni: Abone bağlantısı

Etkilenen Bölge: Merkez Gümüşpala Mahallesi Yelpaze Sokak

Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen Bölgeler: Merkez Denizköşkler Mahallesi Ataman, Fiske, Gönül, Gülden, Sevgi, Turna, Zafer sokakları

Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İstanbul Başakşehir

Kesinti Nedeni: Abone bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Merkez Şamlar Mahallesi 19 Kasım, Kuzguncuk, Rüzgarlıbahçe, Topçuoğlu sokakları

Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölgeler: Merkez Güvercintepe Mahallesi 1124 sokak ile Boztepe, Cumhuriyet, Orhangazi, Yeşilyurt sokakları

Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İstanbul Beylikdüzü ve Esenyurt

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölgeler: Beylikdüzü Barış Mahallesi ve Esenyurt Atatürk Mahallesi

Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 10.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen Bölgeler: Beylikdüzü Merkez Barış Mahallesi Atatürk, Enver Adakan, Fidangör, Papatya sokakları

Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 10.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Beylikdüzü Merkez Yakuplu Mahallesi 2, 228, 85 ve 87 sokakları

Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İstanbul Esenler

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım

Etkilenen Bölgeler: Merkez Fatih Mahallesi 276 ve 287 sokaklar ile Bağcılar Sokak. Tuna Mahallesi 688, 693, 694, 699, 711, 722, 723, 723/1, 724, 724/1, 725, 726, 727, 727/1, 728, 729 sokaklar ile Bağcılar, Gazneliler ve Sakarya sokakları

Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 00.00 ile 06.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Merkez Birlik Mahallesi 777, 781, 782, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 805, 806, 807, 824 sokakları ile Karaoğlanoğlu, Kazım Karabekir ve Çinçin Dere sokakları

Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İstanbul Gaziosmanpaşa ve Sultangazi

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen Bölgeler: Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle 542, 543, 552, 553, 554, 555 sokakları

Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Yıldız Sokak ve Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 100, 136, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 sokakları ile Eski Edirne Asfaltı ve Ordu Sokak

Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 10.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi 11 Sokak ve Sultangazi Cebeci Mahallesi Cebeci Caddesi ile 2566, 2568, 2569/1, 2570, 2571, 2572, 2573, 2577, 2578, 2579, 2586, 2588, 2590, 2591, 2592 sokakları ile Çanakkale Şehitleri Sokak

Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 11.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.