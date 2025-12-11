İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 11-12 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 11 Aralık günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 ARALIK
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
İstanbul Arnavutköy
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölge: Hastane Mahallesi
Tarih ve Saat: 8 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölge: Hadımköy Mahallesi
Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölge: Hadımköy Mahallesi
Tarih ve Saat: 8 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez Hadımköy Mahallesi Ayasofya, Gök, Serin, İzci sokakları ve Hastane Mahallesi Ayasofya, Cabbar, Gökyüzü, Hadımköy İstanbul, Terakki, Zemin sokakları
Tarih ve Saat: 8 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölge: Merkez Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Sokak
Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İstanbul Avcılar
Kesinti Nedeni: Abone bağlantısı
Etkilenen Bölge: Merkez Gümüşpala Mahallesi Yelpaze Sokak
Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı havai hat bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez Denizköşkler Mahallesi Ataman, Fiske, Gönül, Gülden, Sevgi, Turna, Zafer sokakları
Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İstanbul Başakşehir
Kesinti Nedeni: Abone bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez Şamlar Mahallesi 19 Kasım, Kuzguncuk, Rüzgarlıbahçe, Topçuoğlu sokakları
Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölgeler: Merkez Güvercintepe Mahallesi 1124 sokak ile Boztepe, Cumhuriyet, Orhangazi, Yeşilyurt sokakları
Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İstanbul Beylikdüzü ve Esenyurt
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölgeler: Beylikdüzü Barış Mahallesi ve Esenyurt Atatürk Mahallesi
Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 10.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen Bölgeler: Beylikdüzü Merkez Barış Mahallesi Atatürk, Enver Adakan, Fidangör, Papatya sokakları
Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 10.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kesinti Nedeni: Abone bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Beylikdüzü Merkez Yakuplu Mahallesi 2, 228, 85 ve 87 sokakları
Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İstanbul Esenler
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım
Etkilenen Bölgeler: Merkez Fatih Mahallesi 276 ve 287 sokaklar ile Bağcılar Sokak. Tuna Mahallesi 688, 693, 694, 699, 711, 722, 723, 723/1, 724, 724/1, 725, 726, 727, 727/1, 728, 729 sokaklar ile Bağcılar, Gazneliler ve Sakarya sokakları
Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 00.00 ile 06.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kesinti Nedeni: Abone bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez Birlik Mahallesi 777, 781, 782, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 805, 806, 807, 824 sokakları ile Karaoğlanoğlu, Kazım Karabekir ve Çinçin Dere sokakları
Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İstanbul Gaziosmanpaşa ve Sultangazi
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması kapsamında kapsamlı havai hat bakımı
Etkilenen Bölgeler: Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle 542, 543, 552, 553, 554, 555 sokakları
Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 09.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kesinti Nedeni: Abone bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Yıldız Sokak ve Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 100, 136, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 sokakları ile Eski Edirne Asfaltı ve Ordu Sokak
Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 10.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kesinti Nedeni: Abone bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi 11 Sokak ve Sultangazi Cebeci Mahallesi Cebeci Caddesi ile 2566, 2568, 2569/1, 2570, 2571, 2572, 2573, 2577, 2578, 2579, 2586, 2588, 2590, 2591, 2592 sokakları ile Çanakkale Şehitleri Sokak
Tarih ve Saat: 11 Aralık 2025 saat 11.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.