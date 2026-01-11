Hangi illerde okullar tatil oldu? 12 Ocak Pazartesi il il tatil olan şehirler!

Türkiye genelinde kış koşullarının sertleşmesiyle birlikte, Meteoroloji'nin yoğun kar uyarısı yaptığı şehirler arasında İstanbul ve Ankara ön plana çıktı. AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da kar yağışının sabah saatlerinden itibaren giderek kuvvetleneceğinin öngörüldüğü ifade edildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde okulların tatil edilip edilmediği araştırılıyor. 12 Ocak Pazartesi günü il il eğitime ara verilen şehirlerin listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK KAR UYARISI: YAĞIŞ SABAH BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelini kapsayan önemli bir hava durumu alarmı yayımladı. Yapılan bilgilendirmeye göre, yarın sabah saat 06.00 itibarıyla İstanbul'un pek çok ilçesinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Gün içinde yağmur şeklinde devam edecek yağışların, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmura, yüksek bölgelerde ise doğrudan kara dönüşeceği bildirildi. AKOM, özellikle sabah saatlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı görülebileceğini açıklarken, hava sıcaklığının 0 ile 3 derece arasında seyredeceği ve kar kalınlığının bazı noktalarda 10–20 santimetreyi bulabileceği uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ TÜRKİYE GENELİ İÇİN SARI KODLU ALARM VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkisini artıran fırtına ve soğuk hava dalgasına ilişkin yeni uyarılar paylaştı. Açıklamada, 13 il dışında kalan tüm bölgeler için sarı kodlu fırtına, kuvvetli yağış ve sel uyarısı yapıldığı belirtildi. Akşam saatlerinden sonra sağanak yağışların yerini kar yağışına bırakması beklenirken, hava sıcaklıklarının kısa süre içinde 6–7 derece birden düşeceği ifade edildi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi riskleri beraberinde getirebileceği kaydedildi.

OKULLARDA TATİL İHTİMALİ GÜNDEMDE

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporunda, 55 il için yoğun kar yağışı uyarısı yapılması dikkat çekti. Pazartesi ve salı günleri başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok büyükşehirde kar yağışının etkili olacağı belirtilirken, gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Uzmanlar, beklenen hava koşullarının gerçekleşmesi halinde 12 ve 13 Ocak tarihlerinde bazı illerde eğitime ara verilmesinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Böyle bir karar alınması durumunda öğrenciler için hafta sonuyla birleşen 4 günlük tatil ihtimali doğabilir.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN 55 İL BELLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı uyarı listesinde yer alan iller şu şekilde sıralandı:

İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Ankara, Konya, Karaman, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Amasya, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Artvin, Bayburt, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane.

İSTANBUL'DA SAĞANAK VE FIRTINA GECE BOYUNCA ETKİLİ OLDU

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Avrupa Yakası'ndan başlayarak kentin geneline yayılan yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı. Şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde devam eden yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, yayalar yürümekte güçlük çekti. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların bina altlarına ve iş yerlerine sığındığı görüldü.

ORHAN ŞEN: PAZARTESİ OKULLARIN TATİL EDİLMESİ DAHA UYGUN OLUR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaklaşan kar yağışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazartesi günü batı bölgelerde soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağını belirten Şen, İstanbul'da okulların tatil edilmesinin olası riskleri azaltabileceğini ifade etti. Ani bastırabilecek karın şehir içi ulaşımda ciddi aksamalara yol açabileceğini vurgulayan Şen, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

SOĞUK HAVA DALGASI İKİ HAFTA SÜREBİLİR

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kutupsal vortekste yaşanan bozulmaya dikkat çekti. Stratosfer seviyesinde meydana gelen bu değişimin yaklaşık 14 gün boyunca etkisini sürdürebileceğini belirten Şen, Arktik kökenli soğuk havanın zaman zaman Türkiye'ye ulaşabileceğini ifade etti. Bu süreçte aralıklı kar yağışlarının görülmesinin kuvvetle muhtemel olduğu vurgulandı.

İşte tatil olan iller ve duyuruları:

Elazığ

Tunceli

Siva

Kahrmanmaraş

Bingöl