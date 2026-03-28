İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönter paylaşımında, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim.” ifadelerini kullandı.

GÖZLER SEDAT PEKER'E ÇEVRİLDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası tüm gözler İzzet Ulvi Yönter'e yakınlığıyla bilinen Sedat Peker'e çevrildi. Peker'in Yönter'in istifası sonrası nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu...

PEKER'İN VİDEOSUNU ALINTILAMIŞTI

Sık sık Sedat Peker ile ilgili paylaşımlar yapan Yönter, geçtiğimiz aylarda da "Zamanı var, acelesi yok" mesajıyla yayımlanan Peker'in videosunu "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene….Allah bes baki heves…" notuyla paylaştı.

İLK SİNYAL BAHÇELİ'NİN AMELİYATI SONRASI VERİLMİŞTİ

Sedat Peker, Şubat 2025'te ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "geçmiş olsun" mesajı yayımlamış, ardından MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy paylaşımlarına kendi hesabında yer vermişti. MHP'den Sedat Peker'e karşılık ise yine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den gelmişti.

"ALLAH RAZI OLSUN"

İlk olarak Yönter, Sedat Peker’in, felç olarak emekliye ayrılan polis Ömer Korkmaz’ın tedavi ve bakım masrafları için 1 milyon 800 bin lira yardımda bulunduğunu duyurmuş ve "Allah razı olsun. Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum” demişti. Yönter’in yaptığı ikinci paylaşım, hayatını kaybeden bir asker ailesine Sedat Peker'in yaptığı yardım olmuştu. Yönter, Sedat Peker’in aileye ev satın aldığı haberini X hesabından yeniden yayımlamıştı.

