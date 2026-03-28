Otel odasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı'na en büyük tokadı halk attı

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel görüntüleri tepki çekerken, destek için yapılan miting çağrısına vatandaşın katılmamasıyla alan boş kaldı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Başkan Yalım'ın Ankara'da 21 yaşında olduğu belirtilen bir belediye çalışanı kadınla konakladığı oteldeki gözaltı görüntüleri ise infial yarattı. 

VATANDAŞ ALANA GİTMEDİ 

Olayın yankıları sürerken Uşak Belediyesi, Yalım'a destek olmak için vatandaşları mitinge çağırdı. Ancak yapılan bu çağrı vatandaşta karşılık bulmadı ve alan boş kaldı. 

BARIŞ YARKADAŞ: DOĞRU TAVIR BUDUR

25. ve 26. dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da o görüntüyü paylaşıp "Doğru tavır budur. CHP yönetimi bu fotoğrafı önüne koyup düşünsün. 21 yaşındaki bir genç kızla otelde basılan CHP’li Uşak Belediye Başkanı için kurulan 'Demokrasi Çadırı' boş kaldı. Uşak halkı, CHP yönetimi gibi düşünmediğini gösterdi ve çadıra gitmeyerek tepki gösterdi. Şimdi ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın ve neyi savunduklarını bir daha düşünsün" notunu düştü. 

CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız

İran'dan savaş tarihinde görülmemiş hamle! ABD'yi resmen davet ettiler
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü

Beklenen oldu!

Polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza belli oldu

İşte polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu

NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

Olacakları resmen 9 ay önce anlatmış