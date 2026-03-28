Otel odasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı'na en büyük tokadı halk attı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Başkan Yalım'ın Ankara'da 21 yaşında olduğu belirtilen bir belediye çalışanı kadınla konakladığı oteldeki gözaltı görüntüleri ise infial yarattı.

VATANDAŞ ALANA GİTMEDİ

Olayın yankıları sürerken Uşak Belediyesi, Yalım'a destek olmak için vatandaşları mitinge çağırdı. Ancak yapılan bu çağrı vatandaşta karşılık bulmadı ve alan boş kaldı.

BARIŞ YARKADAŞ: DOĞRU TAVIR BUDUR

25. ve 26. dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da o görüntüyü paylaşıp "Doğru tavır budur. CHP yönetimi bu fotoğrafı önüne koyup düşünsün. 21 yaşındaki bir genç kızla otelde basılan CHP’li Uşak Belediye Başkanı için kurulan 'Demokrasi Çadırı' boş kaldı. Uşak halkı, CHP yönetimi gibi düşünmediğini gösterdi ve çadıra gitmeyerek tepki gösterdi. Şimdi ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın ve neyi savunduklarını bir daha düşünsün" notunu düştü.

