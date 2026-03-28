Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli başgardiyan Hayal Alkış, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede darp izlerine rastlanırken, olayla ilgili aynı kurumda görev yapan S.V. gözaltına alındı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Ceza İnfaz Kurumu’nda görev yapan başgardiyan Hayal Alkış, evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Zafer Mahallesi 12/2 Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Hayal Alkış’tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER EVDE HAREKETSİZ HALDE BULDU

Kapıyı açarak eve giren ekipler, Alkış’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başgardiyanın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinde Alkış’ın vücudunda darp izlerine rastlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ile İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, ekiplerden bilgi aldı. Alkış’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

MESAİ ARKADAŞI GÖZALTINDA

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, aynı ceza infaz kurumunda görev yapan evli ve 3 çocuk babası S.V.’yi gözaltına aldı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
