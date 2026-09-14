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Adana’da tabancayla başından vurulmuş halde bulunan çocuk, tedaviye alındı; ağabeyi tutuklandı

Adana’da tabancayla başından vurulmuş halde bulunan çocuk, tedaviye alındı; ağabeyi tutuklandı
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ADANA’da evde tabancayla başından vurulmuş halde yaralı bulunan B.Y. (6), hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da evde tabancayla başından vurulmuş halde yaralı bulunan B.Y. (6), hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, olaya ilişkin gözaltına alınan ağabeyi F.Y. tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Eski Misis Mahallesi'nde meydana geldi. Evde silah sesi sonrası yakınları tarafından tabancayla başından vurulmuş halde bulunan B.Y., çağrılan ambulans ile Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen ağabey F.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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