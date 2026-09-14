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Fenerbahçe taraftarından yıldız isme tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız isme tepki
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Fenerbahçe, ligin 5. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki göstererek artık ilk 11'de oynatılmamasını istedi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, zorlu mücadeleden 0-0’lık eşitlikle ayrılarak zirve yarışında kritik 2 puan bıraktı. 

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TEPKİ

Maç boyunca pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertlilerde sergilenen futboldan ziyade milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na gösterilen tepkiler maça damga vurdu. Karşılaşmadaki performansı ve yaptığı top kayıplarıyla beklentilerin çok altında kalan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, sarı-lacivertli taraftarların sabrını taşırdı. Eleştiri yağmuruna tutulan tecrübeli futbolcu için binlerce paylaşım yapıldı.

''ARTIK İLK 11'DE OLMAMALI''

Maç boyunca ve maçın ardından tepkilerini dile getiren Fenerbahçeli taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu’nun formsuzluğuna dikkat çekerek teknik heyete çağrıda bulundu. Oyuncunun son haftalardaki düşüşünü vurgulayan futbolseverler, Kerem'in artık yedek kulübesine çekilmesi ve ilk 11'de görev almaması gerektiğini savundu.

Cemre Yıldız
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