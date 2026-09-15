Balıkesir'deki düğünde çiçek atma merasimi olaylı bitti: Çiçeği kapmak isterken gelini devirdi

Balıkesir’de gerçekleşen bir düğün töreninde, eğlenceli anlar bir anda şaşkınlık ve telaşa dönüştü. Düğün klasiği olan çiçek atma merasimi sırasında yaşanan sıra dışı kaza, salondaki davetlilere büyük şok yaşattı.

ÇİÇEĞE UZANIRKEN GELİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Müzik eşliğinde arkası dönük şekilde buketini atmak için hazırlık yapan gelin, davetlilerin alkışları ve heyecanlı bekleyişi arasında çiçeği geriye doğru fırlattı. Tam bu sırada arkada bekleyen davetlilerden beyaz gömlekli bir genç, çiçeği yakalamak için hızla öne doğru hamle yaptı. Kontrolünü kaybeden genç, hızını alamayarak doğrudan gelinin üzerine devrildi.

"AMAN DİKKAT!" ÇIĞLIKLARI

Çarpışmanın şiddetiyle gelin bir anda yere kapaklanırken, salonda "Yavaş!" ve "Aman dikkat!" çığlıkları yükseldi. Olayın şokunu yaşayan arkadaki davetliler, yüzlerindeki büyük şaşkınlık ve telaşla hemen gelinin yardımına koştu.

Kadınların da aralarında bulunduğu davetliler, yere düşen gelini kaldırmak için seferber olurken genelde kadınların kaptığı çiçeğe neden bir erkeğin hamle yaptığı da çok tartışıldı.

Günün sonunda yaşanan talihsiz kaza, düğüne katılanların hafızalarında unutulmaz bir anı olarak kaldı.