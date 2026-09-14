Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon'un yaylalarında aldı

Trabzonspor’un Mısırlı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili ekibin izin gününü kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek geçirdi. Saha içindeki performansıyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu, bu kez Trabzon'un turizm değerleriyle gündeme geldi.

TARİH VE DOĞAYLA İÇ İÇE OLDU

Bordo-mavili takımın izne ayrılmasını fırsat bilen Mısırlı yıldız, ilk olarak Maçka ilçesinde bulunan tarihi Sümela Manastırı’nı ziyaret etti. Manastırın büyüleyici mimarisi ve tarihi dokusu hakkında bilgi alan Salah, ardından kentin yüksek rakımlı doğal güzelliklerinden Kurtdere Yaylası’na geçti.

Yaylanın temiz havasında ve yeşillikler arasında vakit geçiren yıldız futbolcu, bölgedeki vatandaşların ve taraftarların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Muhammed Salah’ın Trabzon’un simge noktalarına yaptığı bu ziyaret, sosyal medyada sarı ve bordo-mavili futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı.