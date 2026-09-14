Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal'ın hedefinde hakemler var

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 5. haftasında golsüz eşitlikle sona eren Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

"SADECE GOL ATAMADIK"

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Galibiyet için yetersiz olan bir şey yok, yeterli olan her şeyi yaptık ama bir gol atamadık." dedi.

''YAKIŞMAYAN BİR ZEMİN''

Saha zemininin çok kötü olduğunu ifade eden deneyimli hoca, "Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Net pozisyonlarımız var, direkler var. Galibiyet için geldik ama olmadı. Oyunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Önümüze bakacağız. İlk yarı zemini herkes gördü, bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı. Pas yapan takımız, pas yapamadık. Topu kendi elimizde tutamadık. Gol pozisyonlarına girdik, rakibi topla oynayarak koşturmak isterdik ama saha zemininden dolayı başaramadık. Rakibe pozisyon vermeden tek kale gibi ikinci yarı maç oynadık ama golü atamadık." sözlerini sarf etti.

''DAHA FAZLA BİR CEVAP VERMEYECEĞİM''

Hakemlere eleştirisini yönelten İsmail Kartal, "8 puan fark... İlk maçta verilmeyen 2 tane penaltı, doğru mu? Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız. Bu akşamki hakemi söyleyelim, 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim size!" şeklinde konuştu.