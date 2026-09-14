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Greenwood'dan taraftarlarına mesaj

Greenwood'dan taraftarlarına mesaj
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Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood, golsüz eşitlikle sona eren Gaziantep FK maçının ardından konuştu. Ligde kötü durumda olmadıklarını ifade eden Greenwood, ''Maçı 3-0, 4-0 kazanabilirdik'' yorumunu yaptı.

Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood, Süper Lig'in 5. haftasında golsüz eşitlikle sona eren Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''3-0, 4-0 KAZANABİLİRDİK''

Maçı farklı bir skorla kazanabileceklerini belirten Greenwood, "Çok fazla şans yarattık ama golü atamadığımız için kazanamadık. Bu maçı 3-0 ve ya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum." dedi. 

''LİGDE KÖTÜ DURUMDA OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM''

Sözlerine devam İngiliz futbolcu, taraftarlarına mesaj yollayarak "Sonuçlarla alakalı bir şey bu... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısüleyman aydın:

boş konuşma gol atmadan galip gelemezsin. Gol atacaksınız sürekli auta direğe atmayacaksınız 7 mt den büyük kalenin içine atacaksınız. Ederson geçen sene benim hatam hatamı kabul ediyorum dedi 1 hafta sonra şampiyonluk gitti.

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