Haberler

Şamil Tayyar, "Şehir elimizden gidiyor" diyerek AK Parti'yi uyardı

Şamil Tayyar, 'Şehir elimizden gidiyor' diyerek AK Parti'yi uyardı
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Partili Şamil Tayyar, Kilis'te yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkezi, Kilis’e mutlaka el atmalı, tüm iddiaları araştırmalı, hazırlayacağı raporu doğrudan Cumhurbaşkanımıza sunmalıdır. Yoksa Kilis elden gidiyor" dedi.

  • AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti Genel Merkezi'nin Kilis'teki iddiaları araştırıp raporu doğrudan Cumhurbaşkanı'na sunması çağrısında bulundu.
  • CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in istifası ve AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar nedeniyle sürecin durdurulduğu belirtildi.
  • AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı, kendisine ait olduğu öne sürülen yaklaşık 6 dakikalık ses kaydının sosyal medyada yayımlanmasının ardından istifa etti.

AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Kilis'te art arda yaşanan gelişmelerin ardından dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kentteki gelişmelerin tartışma yarattığını belirten Tayyar, AK Parti Genel Merkezi'nin Kilis'teki teşkilatları ve gündeme gelen iddiaları kapsamlı biçimde incelemesi gerektiğini söyledi.

"KİLİS ELDEN GİDİYOR"

Tayyar, "AK Parti Genel Merkezi, Kilis’e mutlaka el atmalı, tüm iddiaları araştırmalı, hazırlayacağı raporu doğrudan Cumhurbaşkanımıza sunmalıdır. Yoksa Kilis elden gidiyor" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın paylaşımında CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in istifası ve AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar da yer aldı. Tayyar, Bilecen hakkında gündeme gelen iddialar nedeniyle sürecin durdurulduğunu belirtti.

İL BAŞKANI SES KAYDI SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Tayyar'ın dikkat çektiği bir diğer gelişme ise AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı'nın istifası oldu. Diyarbakırlı, kendisine ait olduğu öne sürülen yaklaşık 6 dakikalık ses kaydının sosyal medyada yayımlanmasının ardından görevinden ayrıldığını duyurdu. Ses kaydının montajlandığını savunan Diyarbakırlı, iddialarla ilgili hukuki süreç başlattığını da açıkladı.

MİLLETVEKİLİ DAL'IN AĞABEYİ TUTUKLANDI

Kilis'te gündeme gelen bir diğer gelişme ise AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın ağabeyi Mehmet Salih Dal'ın tutuklanması oldu. İl Özel İdaresi'ne yönelik yaklaşık bir yıldır sürdüğü öne sürülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet Salih Dal ile İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Salih Dal'ın bir kamu ihalesine müdahil olduğu iddiasıyla tutuklandığı belirtildi.

"ŞEHİR ÇOK GERGİN"

Kilis'te yaşanan gelişmeler arasında bağlantı kuranların bulunduğunu belirten Tayyar, kentte gerilimin yükseldiğini savundu. Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kilis’te neler oluyor? Önce kronolojiye bakalım. CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen istifa etti, AK Parti’ye geçecekti hakkındaki iddialar nedeniyle işlem donduruldu. AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, sosyal medyaya düşen bir ses kaydı sonrası istifa etti. AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal’ın ağabeyi Mehmet Salih Dal bir kamu ihalesine müdahil olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Başka mevzular, bu olaylar arasında bağ kuranlar var. Ve şehir çok gergin. AK Parti Genel Merkezi, Kilis’e mutlaka el atmalı, tüm iddiaları araştırmalı, hazırlayacağı raporu doğrudan Cumhurbaşkanımıza sunmalıdır. Yoksa Kilis elden gidiyor."

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTeoman Teo:

Ben anlamadim kilis niye elden gidiyor suriye askerlerimi basti orayi diye düsündüm elden gidiyor ne ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de Husiler ilerliyor: Muha'yı ele geçirdiler, cezaevindeki 210 mahkumu serbest bıraktılar

Cezaevine girdiler, kilitli kapıları kırıp 210 kişiyi çıkardılar
Rus İHA'sı Polonya sınırında treni vurdu! Boris Johnson kıl payı kurtuldu

Dakikalarla kurtuldu! Sınırdan geçen treni İHA'larla küle çevirdiler
Eskişehir'de en üst katta yaşayan adam binanın zemin katında ölü bulundu

En üst kattaki evinde yaşıyordu, zemin katta ölü bulundu
Bartın merkezli dev operasyon: Eş zamanlı 30 adrese baskın yapıldı, 26 kişi gözaltına alındı

Bir ilimizden dev operasyon! 12 soruşturma tek çatı altında
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

Görüntüleri izleyen emniyet anında harekete geçti
Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım

Türkiye'yi sarsan operasyon! Valilik raporundaki detay gündem yarattı