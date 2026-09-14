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Leeds United, Newcastle United ile resmen dalga geçti: Tarihi skor

Leeds United, Newcastle United ile resmen dalga geçti: Tarihi skor
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Premier Lig'in 4. hafta maçında Leeds United, sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında Leeds United, taraftarı önünde ağırladığı Newcastle United’ı adeta sahadan sildi. Müthiş bir hücum performansı sergileyen ev sahibi ekip, güçlü rakibini 4-1’lik net bir skorla mağlup ederek haftanın en görkemli galibiyetine imza attı.

KARŞILAŞMAYA HIZLI BAŞLANGIÇ

Mücadeleye baskılı başlayan taraf Leeds United oldu. Ev sahibi ekip maçın henüz 32. dakikasında Lewis Miley'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Erken gelen golün moralini arkasına alan Leeds, oyunun kontrolünü tamamen eline geçirdi. İlk yarının son bölümünde baskısını artıran ev sahibi, 34. dakikada Jayden Bogle, 45+1'de ise Dominic Calwert-Lewin'in golleriyle skoru 3-0'a getirdi. 

İKİNCİ YARIDA DA HIZ KESMEDİLER

Mücadelenin ikinci yarısında da temposunu düşürmeyen Leeds United, 59. dakikada golcü ismi Noah Okafor'un attığı golle farkı dörde yükseltti. Newcastle United'ın tek golü 90. dakikada Bazoumana Toure'den geldi. 

LEEDS UNITED ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte puanını 8'e yükselten Leeds United, haftayı üçüncü sırada kapatmayı başardı. Newcastle United ise 5 puanda kaldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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