Haberler

Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi

Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi Haber Videosunu İzle
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Üç senarist, "Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı? Herhangi bir kişi veya kurumdan etkilendiniz mi, size bir senaryo dayatması yapıldı mı?" sorusuna, "Bizim metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir. Tesadüfen denk gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur." dedi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

SENARİSTLER İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi pUSU dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi. Şaşmaz, Özdener ve Aysan yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

"KOZİNOĞLU İLE İLGİLİ SENARYO NASIL YAZILDI?"

Gazeteci Sinan Burhan, tv100'de yaptığı açıklamada, üç senaristin ifadesinden detaylar paylaştı. Buna göre, senaristlere “Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı? Herhangi bir kişi veya kurumdan etkilendiniz mi, size bir senaryo dayatması yapıldı mı?” soruldu.

"TESADÜFEN DENK GELMİŞTİR"

Senaristler ise şu cevapları verdi: "Hayır, bize herhangi bir kişi ve kurumdan bir dayatma söz konusu değil. Bizim metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir. Tesadüfen denk gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur."

Kaynak: Haberler.com
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı

Yargıtay, Yeni Parti'ye tebligatı gönderdi
İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?

Skandal ifadeyi kullanan da bir kadın: Kocan nerede?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu

Koltuğuna talip biri var! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
İstanbul’da “Ailem Güvende” operasyonu! Emre Tanış yakalandı

Suçlamalar çok ağır: Hakkında gözaltı kararı bulunan isim yakalandı
Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon'un yaylalarında aldı

İzinli gününde soluğu yaylalarda aldı! Görüntüdeki ismi tanımayan yok
Sergen Yalçın'dan sürpriz itiraf: Galatasaray'ın yıldızını Beşiktaş'a istemiş

Güne damga vuran itiraf: Galatasaray'ın yıldızını Beşiktaş'a istemiş
Cengiz Ünder'in 5-1 kazanılan maç öncesi kehaneti ortaya çıktı

Cengiz Ünder'in 5-1 kazanılan maç öncesi kehaneti ortaya çıktı
Çorum'a transfer olmayan Aubameyang, La Liga'yı sallamaya devam ediyor

Çorum'a transfer olmayan dünyaca ünlü golcü, İspanya'da alev aldı
İzmir açıklarında yelkenli teknede 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Açık denizde dikkat çeken tekne! İçinden 13 kişi çıktı