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Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe 0-0 kaldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Aziz Yıldırım'ı maç sonunda istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. 90 dakika boyunca aradığı golü bulamayan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda bıraktığı 2 puanla zirve takibinde geriye düştü.

ZİRVE İLE FARK 6 PUAN

Beşiktaş yenilgisiyle birlikte gelen bu beraberliğin ardından puan kaybını sürdüren Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 5. hafta sonunda 6'ya yükseldi. Sezonun henüz başında açılan bu fark, sarı-lacivertli camiada ve taraftarlar arasında büyük bir düş kırıklığı yarattı.

TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü. Sahadaki oyundan ve alınan sonuçtan memnun kalmayan Fenerbahçeli taraftarlar, faturayı yönetime kesti. Maçın ardından Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ı hedef alan taraftarlar, tezahüratlar ve paylaşımlarla yönetimi istifaya davet etti.

Cemre Yıldız
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