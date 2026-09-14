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Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek

Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek
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Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğu için Şenol Güneş ismi öne çıktı. Bordo-mavililerin tecrübeli teknik adamla anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, anlaşmanın sağlanması halinde Güneş'in Trabzonspor'daki 5. dönemi başlayacak.

  • Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın.
  • Anlaşma sağlanırsa Şenol Güneş, Trabzonspor'un teknik direktörü olarak 5. kez görev yapacak.
  • Şenol Güneş'in Trabzonspor başındaki ilk maçının Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray derbisi olması bekleniyor.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Bordo-mavililerde birçok isim gündeme gelirken son olarak kulübün eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA YAKIN

beIN SPORTS'un haberine göre Trabzonspor, Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın. Bordo-mavili yönetimin 74 yaşındaki teknik adamla önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği belirtildi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Şenol Güneş, kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un teknik direktörü olacak.

İLK MAÇI GALATASARAY OLABİLİR

Trabzonspor ile Şenol Güneş arasında anlaşma sağlanması halinde tecrübeli çalıştırıcının ilk sınavının da oldukça zorlu olması bekleniyor.  Güneş'in, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde bordo-mavili takımın başında olması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN BAŞINA 4 KEZ GEÇTİ

Daha önce 4 farklı dönemde Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü yapan Şenol Güneş, bordo-mavili ekiple 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşadı.

Kaynak: Haberler.com
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