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Kulisleri sallayacak iddia! İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim

Kulisleri sallayacak iddia! İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim Haber Videosunu İzle
Kulisleri sallayacak iddia! İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim
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Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti'nin ismine yapılan itiraz sonrası dikkat çeken bir kulis gündeme geldi. Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye "Adınızı değiştirin" tebligatı gönderdiği belirtilirken, gazeteci Barış Yarkadaş partide konuşulan alternatif ismi açıkladı. Yarkadaş, isim sorununun çözülememesi halinde "Değişim Partisi" seçeneğinin tartışıldığını söyledi.

Barış Yarkadaş'tan Yeni Parti'nin isim tartışmasına ilişkin dikkat çeken bir kulis geldi. Yarkadaş, mevcut isimle ilgili sorunun çözülememesi durumunda partide "Değişim Partisi" adının alternatif olarak değerlendirildiğini aktardı.

YENİ PARTİ'DE İSİM SORUNU

CHP'deki butlan sürecinin ardından Özgür Özel ve beraberindeki isimler, 24 Temmuz 2026'da Yeni Parti'yi kurdu. CHP'den ayrılan 91 milletvekili de partinin kurucular kurulunda yer aldı. Ancak yeni siyasi oluşumun kuruluşunun ardından bu kez parti ismi tartışılmaya başlandı. "Yeni" ifadesinin Yenilik Partisi'nin ismiyle benzerlik taşıdığı gerekçesiyle Yeni Parti adına itiraz geldi. Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye "Adınızı değiştirin" tebligatı gönderdiği belirtildi. Böylece partinin mevcut ismini kullanıp kullanamayacağı tartışması ortaya çıktı.

BARIŞ YARKADAŞ'TAN "DEĞİŞİM PARTİSİ" KULİSİ

İsim tartışmaları devam ederken gazeteci Barış Yarkadaş, Yeni Parti'de konuşulan alternatif seçeneğe ilişkin dikkat çeken bir kulis aktardı. Yarkadaş, mevcut isimle ilgili sorunun çözülememesi halinde "Değişim Partisi" isminin tartışıldığını söyledi. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın açıklaması şöyle: "Yeni Parti bu sorun çözülemezse alternatif olarak Değişim Partisi ismini tartışıyor." Yarkadaş'ın aktardığı kulisle birlikte, Yeni Parti'nin isim tartışmasında "Değişim Partisi" seçeneği öne çıktı.

Kaynak: Haberler.com
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