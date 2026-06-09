Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Altındağ’da 09.06.2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1549, 1551, 4. Kısım Sanayii Altı, 1559, 1546, 8 Nolu Bayır, Köyiçi 1. Kısım, Ziyabey, 1545, 1568, 1533, 1547, Köyiçi 2. Kısım, 1560, 1558, 1569, Mavi Marmara ve 1548 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 15.00 ile 17.00 arasında Vakıf Evleri, Lale, Mevlana 1, Yasemin, Gelincik, Defne, Ihlamur, Karanfil, 1609 ve 1538 Cadde çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kavaklı Yolu ve Kavaklı çevresinde, saat 09.30 ile 17.30 arasında ise Kavaklı’da elektrik kesintisi yaşanacaktır.

10.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kavaklı Yolu, Gökçeyurt ve Kavaklı çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11.06.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 12.00 ile 14.00 arasında Tatlar Mahallesi ve Kavaklı’da, saat 15.00 ile 17.00 arasında ise 1276, 1288, 1287, 1286, 1236 ve 1298 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.06.2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Atatürk, Haymana, Botanik, Ankara, Aksu, Altunçanak, Esenlik, Ahırlıkuyu, Aydınlık, Mecnun, Tepecik, Park, Tayfun, Nazlı, Ada, Beşevler, Gözcü, Anıt, Yeşilçam, Boncuk, Ceren, İkizce, Oymak, Kaba Sinanlı Mevkii, Adalet, Esenler, Girne, Sıla, Dikilitaş, Esenbel Mevkii, Gurbet, Gazipaşa ve Yeşilbelde Mevkii çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AYAŞ

Ayaş’ta 09.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında A Kümesi Akkaya, Murat, Gülhan, Ayık, Selvi, Yazı, Pazar ve Okul çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında Burhan Demirbaş, Tekke, Ayaş Polatlı Yolu ve Tepe çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ilıca Şabanözü, Kıranharmanı, Burhan Demirbaş, Aşağı Yerleşim, Karakoyunlu, Beylik Şabanözü, Kuzuluk Şabanözü, Tekke Küme, Aşağı Gençali, Çiftlikler, Avşar Küme, Oğuzlar, Orta Şabanözü, Yeni Şabanözü, Ahlatlı, Gençali, Hıdırşeyh, Müslüm, Güreş, Karşıyaka, Kuşlar Şabanözü, Aşağı Sarıoba ve Yukarı Sarıoba çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı tarihte saat 09.30 ile 17.30 arasında Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülamı, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen ve Emek çevresinde de elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Fatih Sultan Mehmet, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk, Semerci ve Ahmet Onbaşı çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında ve saat 11.30 ile 13.30 arasında Başayaş’ta, saat 15.00 ile 17.00 arasında ise Bayat’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYPAZARI

Beypazarı’nda 09.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında Başören, Mezra ve Yeşilağaç çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında Hamzalar, Yukarıgüney, Yıldız Küme, Aşağıgüney, Nuhhoca ve Dağşeyhler çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 12.30 arasında Dik Çakmak, Yenice, Çeşme Çıkmazı ve Alaaddin çevresinde; saat 13.30 ile 17.00 arasında ise Hidayet Başal, Çeşme Çıkmazı, Lale, Yenice, Alaaddin, Mağaralar Çıkmazı ve Çukur Çeşme çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Dibekören ve Fasıl çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 11.00 ile 15.00 arasında Fevzi Çakmak, Kumru, Sümbül, Hoşebe, Aydın, Hastahane, Nergis, 100. Yıl, Gül, Leylak, Kekik ve Zambak çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

11.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Alaaddin, Çakmak, Çınar, Dik Çakmak ve Karcıkaya Dere Sağ çevresinde; saat 13.30 ile 17.00 arasında ise Akşemseddin, Büyük Yokuş, Müftüzade İzzet Efendi, Merdivenli, Beytepe ve Kayhan Güven çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇANKAYA

Çankaya’da 09.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında 5360 ve 5358 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 11.30 ile 14.30 arasında 2689 Sokak’ta, saat 12.30 ile 15.00 arasında Bahar, 38, 1712, 3343, Çerçi, 1667, Beytepe Köyü Yolu, Beytepe Lodumlu Yolu, Beytepe Mahallesi, Melikşah, Ertuğrul Gazi ve çevre sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.06.2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında 1656, Beytepe Köyü Yolu, 5378, Hitit, 5360, 5358, Beytepe Mahallesi, 5353 ve Piri Reis çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 18.30 ile 23.00 arasında Mevlana çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.06.2026 tarihinde saat 09.45 ile 17.30 arasında Karahamzalı, Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler, Kömürcü, Boyacılar Dostlar Çiftliği, Tohumlar ve Çavuşlu çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında 3058, 2939, 3045, 3059, 3062, 3066, 3064, 3068, 3063 ve 3061 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 12.30 ile 15.00 arasında Doğan Taşdelen ve 2968 çevresinde; saat 15.30 ile 17.30 arasında Yavuz Bülent Bakiler, 2979, 2983, Yörük Ali Efe ve 2981 çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında Cemre, Libya ve Çaldıran çevresinde; saat 09.30 ile 17.30 arasında ise 2449, 2460, 2447, 2448 ve Meksika çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

11.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında 3222 ve 3297 sokaklarında, saat 12.30 ile 15.00 arasında 3143, 3171, 3142, 3141, 3140, 3146 ve 3137 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 15.30 ile 17.30 arasında 5009, 4981 ve 3381/3 çevresinde; saat 09.30 ile 17.30 arasında Davdanlı, Abazlı, Evciler ve Karahasanlı çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.06.2026 tarihinde saat 10.30 ile 15.30 arasında 6124, 6109, Ankara, 6106, 1278, 6111, 6105, Kaba Sinanlı Mevkii, 6102, 6113, Çınarpınar Gelin Kayası Mevkii, Duru Coşkun, İkizce, Topaklı ve 6100 çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

ETİMESGUT

Etimesgut’ta 09.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Ayaş Ankara Yolu çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 11.30 ile 13.30 arasında 4368, 4340, 4331, 4347, 4338 ve 4339 sokaklarında; saat 15.00 ile 17.00 arasında ise 1460, Şehit Muharrem Taştepe, 1445, Etiler, 1444, Zöhre Öğretmen ve Fabrika çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.30 arasında 69, 68 ve 70 sokaklarında; saat 09.30 ile 14.00 arasında 4002, 4005, 4001, 4000 ve 4003 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

10.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında 2211, 2215, 2213, 2206, 2207, 2214, 2202 ve 2212 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 11.30 ile 13.30 arasında Bağlıca, Belpınarı, 1138, 1144, 1140, 1134, Karatuz ve 1366/1 çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11.06.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında 804, Elvankent Banka Konutları ve 800 çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÖLBAŞI

Gölbaşı’nda 09.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Avni Akyol, Tohumlar, Beynam Çiftliği, Beynam Konakları, Beynam Çiftlik Mevkii, Atatürk, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dağ Evleri, Kale Boğazı, Serhat Evleri, Bahçelievler ve Beynam çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Hırabaşoğlu, Çatalçeşme, Yaylalıözü, Avni Akyol, Balaban Çiftliği, Yeniköy, Ahiboz, Cumhuriyet Ergin, Bahçeli, Cumhuriyet Afşar, Akçaali, Çavuşlu, Hürriyet, Ergin Yaylası, İstiklal, Kerişli, Köseli, Davdanlı, Akarlar, Tolkoy, Sülaymanlı ve Akkoyunlu çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 79 Cadde, Papatya Sitesi, 253, 221, 226, 215, Yeşil Dostlar Kooperatifi, 83/1, 276, 95, 11, 233, 80/1, 93, 63, 158, 84, 225, 227, 62, 81, 35, Leyla Hanım, 79, 222, 83 ve 61 çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Yaylabağ ve Çayırlı çevresinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında ise Çayırlı’da elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında 601, 612, 607, 607/1, 609, 604/1, 605 ve 590 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 11.30 ile 13.00 arasında Haymana, 723, 729, Karşıyaka Mahallesi, 734 ve 730/1 çevresinde; saat 14.00 ile 17.30 arasında ise Ankara, Andezit Kesme Taş Fabrikası, Karaoğlan ve Yurtbeyi çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

10.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Tenis 2 ve 1086 çevresinde; saat 09.00 ile 17.00 arasında Avni Akyol, Bahçeli, Öcallar, Vurallar, Hanburun, Emirler, Akörençarşak, Yeniyapançarşak, Uğrusarı, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Derekışla, Sofular, Gülbağı ve Yaylalıözü çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında 777 Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahiboz, Karapınar, Fatih, Bağlar, Merkez Mahallesi, Sarıkaya ve çevre sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

11.06.2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Atatürk, Haymana, Botanik, Ankara, Aksu, Altunçanak, Esenlik, Ahırlıkuyu, Aydınlık, Mecnun, Tepecik, Park, Tayfun, Nazlı, Ada, Beşevler, Gözcü, Anıt, Yeşilçam, Boncuk, Ceren, İkizce, Oymak, Kaba Sinanlı Mevkii, Adalet, Esenler, Girne, Sıla, Dikilitaş, Esenbel Mevkii, Gurbet, Gazipaşa ve Yeşilbelde Mevkii çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Deveci 1 ve Deveci çevresinde; saat 09.00 ile 17.00 arasında Köy İçi, Ankara Şehir Yolu, 2301, 2466, 2476, 2471 ve Tulumtaş çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.06.2026 tarihinde saat 10.30 ile 15.30 arasında 6124, 6109, Ankara, 6106, 1278, 6111, 6105, Kaba Sinanlı Mevkii, 6102, 6113, Çınarpınar Gelin Kayası Mevkii, Duru Coşkun, İkizce, Topaklı ve 6100 çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

KEÇİÖREN

Keçiören’de 09.06.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Çerçi, Nurgül, Adnan Yüksel ve Mehterler çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.15 ile 12.30 arasında Hacı Bayram Veli, Elif, Hüseyingazi, Elmas, Şenyuva, Karacaoğlan, Fezer, Şehit Mustafa Mayuk, Kazım Karabekir, Nergiz, Taşkent, Çiğdem, Kılıçalipaşa, Özdemir, Şirin, Zafer, Celal Atik, Yeşilvadi Sitesi, Posta, Cumhuriyet, Ataç, Bedir, Melikşah, Yeşilöz, Bağlum, Ömer Seyfettin, Ferah, Kağan, Ziraat, Mimar, Aşık Veysel, Menekşe, Yurdagül, Cevher, Atatürk, Akşemsettin, Yavuz Sultan Selim, Serhat, Çağrı, İnci, Turgut Altınok, Karyağdı, Kumrulu, Musul, Aktaş, Hacı Efendi, Güler, Veysel Karani, Hızır Reis, Peyami Safa, Cihangir, Kervan, İnzar, Çelebi, Kardelen, Zambak, Dağıstan, İlker, Haydar, Hazan, Müzdelife, Karahanlı, Kerem, Şeyh Edibali, Ünal, Topraklık, Celalettin Rumi, Dumlupınar, Kürşat, İrem, Şahin, Miraç, Ergenekon, Sevgülü, Ilgın, Mücahit, Eyüp Sultan, Susam, Azerbaycan, Fazilet, Uludere, Vatan, Bademli, Kaşkarlı, Esra, Üzümlü, Yurtseven, Söğütlü, İkiz, Gazi Necdet Özkan, Keklik, Kubat, Mazlum, İskender, Ahmet Yesevi, Ertuğrulgazi, Arafat, Selimiye 1, Sümbül, İrşat, Çad, Karaman, Plevne, Sefa, İkbal, Yakut, Çayır Yolu, Oba, İsfahan, Hüzün, Özal, Alparslan, Nene Hatun, Halis, Köroğlu, Kıbrıs, Preveze, Medeni, Emirhan, İbrahim Müteferrika, Faruk, Yıldırım Beyazıt, Piri Reis, Tunalı, Mehmetçik, Kuvayımilliye, Merve, Hekimler, Hürrem, Akşemsettin, Kehlibar, Limon, Menderes, Kosova, Adnan Menderes, Hilal, Kahraman, Sarmaşık, Turgut Özal, Çamlıbel, Gazi Abdurrahim, Mahir, Hıra, Ihlamur, Irmak, Merdane, Şeyh Şamil, Turan, Birlik, Cevher Dudayev, Hicret, Yeşilırmak, Selçuk, Köklü, İhlas, Kanuni Sultan Süleyman, Akın, Fırat, Ulubatlı Hasan, Hakikat, Çalseki, Serüven, Güvercin, Yunus Emre, Mevlana, Orhangazi, Köstebek, Fatih Sultan Mehmet, Duru, Alperen, Çayıryolu, Fevzi Çakmak, Necip Fazıl Kısakürek, Sarıbeyler, Ilgaz, Sirkeli Yeşilova, Şafak, Yeni Asır, Genç Osman, Memlik ve Yeşilyurt Mahallesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.06.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 523, 530, 524, 527, 532, 531, İsmail Erçelebi, 494, 533, Azerbaycan Caddesi, 520, 529 ve 526 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevkii, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, Oyumığde ve Sarısu çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.06.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİNCAN

Sincan’da 09.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında Sandıklı, Saray, Türkan, Tutku, 151 ve Tutkun çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Nurlu Mevkii, Beyceğiz Yolu Kuşçu, Kıbrıs, Ahmetadil, Yeniköy, Yayla, Kargalı, Eskişehir Yolu, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Bağ Evleri, Kuşçu Mücavir, Fabrika, Köy Yolu Altı, Köy Yolu Üstü, Yenidoğan, Örnek Kuşçu, Medrese ve Kargalı Köy Yolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.30 arasında Fırat, Yavuz Sultan Selim, Çınar, Ayaş, Alparslan, Hatipoğlu, Rüzgarlı, Melikşah, Çilek, Yağmur ve Yıldırım Beyazıt çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 14.30 ile 17.00 arasında Kayı ve 326 çevresinde; saat 14.30 ile 18.00 arasında Destek, Faaliyet, Timuçin, Avcı ve Plevne çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Zübeyde Hanım çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 13.00 arasında Bilgin, Çağlayan, Selvi, Fırat, Kızılırmak, Kaan ve Şehit Mehmet Akkaya çevresinde; saat 14.30 ile 18.00 arasında ise Göksoy, Çınar, Yazı, Atik, Doğu, Gülhan, Bilir ve Destek çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında Dergi, 812, Gür, Ayaş Ankara Yolu ve Yenikent 37 çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

11.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında 832, 838, 831, 840, Necip Fazıl, 836 ve 834 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 17.30 arasında 467, 464, 34 ve 35 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Malazgirt, Bilgin, Avcı, Şehit Mehmet Akkaya, Vatan, Kaan, Kızılırmak, Kosova, Bahadır, Bosna, Okul, Şehit Hasan Hüseyin Canbaz, Selvi, Fırat, Pazar, Murat, Şehit Hikmet Dursun ve çevre sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 14.30 ile 18.00 arasında Kızılırmak, Levent, Feyza, Fakülte, Nergiz, Falcı, Figen, Gökhan, Pazar, Plevne, Fecri Ebcioğlu, Çağlayan ve Fosfor çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında İnönü çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.