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CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi

CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi Haber Videosunu İzle
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
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Özgür Özel ile birlikte CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin Yeni Parti'yi kurmasıyla birlikte, TBMM'deki yeni düzen de merak konusu oldu. Yeni Parti'nin CHP’nin her zaman grup toplantısı yaptığı büyük salonda grup toplantısı yapmaya hazırlandığı öğrenilirken, Yeni Parti logosunun yer aldığı tabelanın salona götürüldüğü görüldü.

  • Özgür Özel ile birlikte CHP'den ayrılan 91 milletvekili Yeni Parti'yi kurdu.
  • Yeni Parti, TBMM'deki en büyük grup salonunu CHP'den devraldı.
  • Yeni Parti'nin ilk grup toplantısı yarın kapalı olarak yapılacak.

Özgür Özel ile birlikte CHP’den ayrılan 91 milletvekili, “Yeni Parti”yi kurarak TBMM’deki dengeleri değiştirdi. Bu istifalarla birlikte Yeni Parti, Meclis’in ikinci büyük grubu haline gelirken, sandalye sayısı azalan CHP ana muhalefet konumundaki büyük güç kaybını yaşadı.

BÜYÜK SALON, YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Yeni milletvekili sayılarına göre yapılan düzenlemeyle, CHP’nin yıllardır grup toplantılarını düzenlediği TBMM’deki en büyük grup salonu Yeni Parti’ye geçti. Salona Yeni Parti logosunun yer aldığı tabelanın götürüldüğü görüldü.

Öte yandan Medyascope'tan Özgecan Özgenç'in haberine göre Özgür Özel, geçtiğimiz hafta CHP'ye veda ettiği salona bu hafta Yeni Parti Genel Başkanı olarak gelecek. Yeni Parti'nin grup toplantıları salı günleri 11.45'te yapacak.

BU HAFTA KAPALI GRUP TOPLANTISI VAR

Parti, Meclis'te ilk olarak yarın kapalı grup toplantısı yapacak. Bu hafta basına açık toplantı gerçekleşmeyecek. Partinin Meclis mesaisi yarın kapalı grup toplantısıyla başlayacak, basına açık toplantı bu hafta olmayacak.

Kaynak: Haberler.com
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