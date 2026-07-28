Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) kararıyla, kamu kurumlarının kişisel veri içeren duyurularına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Yeni düzenleme kapsamında sınav sonuçları, kura çekimleri, personel alım ilanları ve atama duyurularında ad, soyad, T.C. kimlik numarası, KPSS puanı, adres ve cep telefonu gibi kişisel verilerin herkesin erişimine açık şekilde yayımlanması sınırlandırıldı.

SONUÇLAR GÜVENLİ SİSTEMLERDEN PAYLAŞILACAK

Karara göre kamu kurumlarının yürüttüğü sınav, kura ve personel alımı süreçlerine ilişkin sonuçlar artık herkese açık listeler halinde ilan edilmeyecek.

Bunun yerine sonuçlar yalnızca ilgili kişinin veya denetim yetkisine sahip kişilerin erişebileceği güvenli sistemler üzerinden paylaşılacak. Bu kapsamda kamu kurumlarının e-Devlet, çift faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ya da T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılan güvenli platformları kullanması gerekecek.

ESKİ PAYLAŞIMLAR DA GÖZDEN GEÇİRİLECEK

KVKK, kamu kurumlarından mevcut internet sitelerinde yer alan ve geçmişte yapılan kişisel veri içeren paylaşımların da gözden geçirilmesini istedi.

Hukuki dayanağı bulunmayan veya yayımlanma süresi sona eren içerikler kaldırılacak, silinecek ya da anonim hale getirilecek. Yayımlanması zorunlu belgelerde ise yalnızca gerekli bilgilere yer verilecek, ihtiyaç duyulmayan kişisel veriler maskeleme yöntemiyle gizlenecek.

PANO VE E-POSTALAR DA DÜZENLEME KAPSAMINDA

Yeni kurallar yalnızca internet sitelerini değil, kurum içi ve kurumlar arası e-posta yazışmalarını, ilan panolarını, fiziki duyuru alanlarını ve kapalı elektronik ağları da kapsıyor.

Bu mecralarda da kişisel verilerin yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunması amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması zorunlu olacak.

KURALLARA UYMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

KVKK, kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğinin sağlanmasının veri sorumlusu konumundaki kamu kurumlarının yükümlülüğünde olduğunu vurguladı.

Kararda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya veri güvenliğine ilişkin ihlalde bulunan kamu kurum ve kuruluşları hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında idari işlem ve yaptırım uygulanacağı belirtildi.