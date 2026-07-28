Haberler

Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti

Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan KVKK kararıyla kamu kurumlarının sınav sonuçları, kura çekimleri ve atama duyurularında kişisel verilerin herkese açık paylaşılmasına sınırlama getirildi. Sonuçlar bundan sonra yalnızca e-Devlet ve benzeri güvenli sistemler üzerinden ilgili kişilerin erişimine sunulacak.

  • Kamu kurumlarının sınav sonuçları, kura çekimleri, personel alım ilanları ve atama duyurularında kişisel verilerin herkese açık yayımlanması sınırlandırıldı.
  • Sonuçlar artık yalnızca ilgili kişinin veya denetim yetkililerinin erişebileceği güvenli sistemler (e-Devlet, 2FA, T.C. kimlik numarası ve şifre) üzerinden paylaşılacak.
  • KVKK, kamu kurumlarından mevcut sitelerindeki kişisel veri içeren eski paylaşımların gözden geçirilmesini, hukuki dayanağı olmayanların kaldırılmasını veya anonim hale getirilmesini istedi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) kararıyla, kamu kurumlarının kişisel veri içeren duyurularına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Yeni düzenleme kapsamında sınav sonuçları, kura çekimleri, personel alım ilanları ve atama duyurularında ad, soyad, T.C. kimlik numarası, KPSS puanı, adres ve cep telefonu gibi kişisel verilerin herkesin erişimine açık şekilde yayımlanması sınırlandırıldı.

SONUÇLAR GÜVENLİ SİSTEMLERDEN PAYLAŞILACAK

Karara göre kamu kurumlarının yürüttüğü sınav, kura ve personel alımı süreçlerine ilişkin sonuçlar artık herkese açık listeler halinde ilan edilmeyecek.

Bunun yerine sonuçlar yalnızca ilgili kişinin veya denetim yetkisine sahip kişilerin erişebileceği güvenli sistemler üzerinden paylaşılacak. Bu kapsamda kamu kurumlarının e-Devlet, çift faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ya da T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılan güvenli platformları kullanması gerekecek.

ESKİ PAYLAŞIMLAR DA GÖZDEN GEÇİRİLECEK

KVKK, kamu kurumlarından mevcut internet sitelerinde yer alan ve geçmişte yapılan kişisel veri içeren paylaşımların da gözden geçirilmesini istedi.

Hukuki dayanağı bulunmayan veya yayımlanma süresi sona eren içerikler kaldırılacak, silinecek ya da anonim hale getirilecek. Yayımlanması zorunlu belgelerde ise yalnızca gerekli bilgilere yer verilecek, ihtiyaç duyulmayan kişisel veriler maskeleme yöntemiyle gizlenecek.

PANO VE E-POSTALAR DA DÜZENLEME KAPSAMINDA

Yeni kurallar yalnızca internet sitelerini değil, kurum içi ve kurumlar arası e-posta yazışmalarını, ilan panolarını, fiziki duyuru alanlarını ve kapalı elektronik ağları da kapsıyor.

Bu mecralarda da kişisel verilerin yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunması amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması zorunlu olacak.

KURALLARA UYMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

KVKK, kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğinin sağlanmasının veri sorumlusu konumundaki kamu kurumlarının yükümlülüğünde olduğunu vurguladı.

Kararda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya veri güvenliğine ilişkin ihlalde bulunan kamu kurum ve kuruluşları hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında idari işlem ve yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı

Rusya'dan kritik hamle! Putin resmen imzaladı
Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek

Türkler akın akın gidiyordu! O ülkeye girişte artık vize istenecek
Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü

Silahını çeken damat eşinin anne ve babasını hunharca katletti
Irak Başbakanı Zeydi bugün Türkiye'ye geliyor

Önce Beyaz Saray, sonra İran! Şimdi de Türkiye'ye geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Galatasaray, Venezia'ya çok farklı kaybetti

G.Saray Venezia'ya çok farklı kaybetti
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL

Toprak, saman ve keçi kılından yapıp Türkiye'nin her yerine satıyor
Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel'den 'İmamoğlu' çıkışı

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özel'in İmamoğlu yanıtı dikkat çekici
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

İtalyan Mahkemesinden Mauro Icardi’yi sevindiren karar, mahkeme Wanda'nın nafaka talebini reddetti

İcardi'den Wanda'ya kafayı yedirtecek cinsten zafer