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Galatasaray, Venezia'ya çok farklı kaybetti

Galatasaray, Venezia'ya çok farklı kaybetti
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Galatasaray, Avusturya kampının son hazırlık maçında Venezia’ya 3-0 mağlup oldu.

  • Galatasaray, hazırlık maçında Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.
  • Venezia'nın gollerini 71. dakikada Yeboah, 75 ve 90+2'de Lauberbach attı.
  • Galatasaray'ın bir sonraki hazırlık maçları Rennes ve Villarreal ile.

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray son hazırlık maçında Serie A ekibi Venezia ile karşı karşıya geldi. Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan mücadeleyi Venezia, kazandı.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk sahaya Jankat, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Torreira, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Eren Elmalı ve Osimhen 11'i ile çıktı. 

VENEZIA'DAN SON ANLARDA 3 GOL

Maç boyunca daha etkili bir görüntü çizen Venezia'ya galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Yeboah, 75 ve 90+2'nci dakikada  Lauberbach kaydetti. Barış Alper Yılmaz, 90. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

SIRADAKİ RAKİPLERİ

Avusturya kampını 29 Temmuz'da tamamlayacak olan Galatasaray, sıradaki hazırlık maçlarında RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü İspanyol ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, daha önce oynadığı iki hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 yenmiş, Monza'ya ise 2-0 mağlup olmuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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