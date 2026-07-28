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Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek

Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek
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Karadağ, AB ile uyum süreci kapsamında vize politikasını değiştirdi. Yeni düzenlemeyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu beş ülkenin vatandaşları, 1 Kasım 2026'dan itibaren Karadağ'a girişte vize almak zorunda olacak.

  • Karadağ, 1 Kasım 2026'dan itibaren Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarından vize talep edecek.
  • Karadağ'ın vize politikası, AB katılım müzakereleri kapsamında AB vize politikasıyla uyumlu hale getirildi.
  • Karadağ, 2028 yılında AB'nin 28. üyesi olmayı hedefliyor.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen katılım müzakereleri kapsamında vize rejiminde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Yapılan düzenlemeyle Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarının 1 Kasım 2026'dan itibaren Karadağ'a giriş yapabilmeleri için vize almaları gerekecek.

AB İLE UYUMLU HALE GETİRİLDİ

Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin vize politikasının Avrupa Birliği'nin vize politikasıyla tamamen uyumlu hale getirildiği belirtildi. Bu adımla, AB'ye katılım müzakerelerinin 24'üncü faslının kapatılmasına yönelik nihai kriterlerden birinin yerine getirildiği ifade edildi.

Karadağ hükümetinin yayımladığı yönetmeliğe göre, söz konusu beş ülkenin vatandaşları ekim ayı sonuna kadar mevcut vize uygulamasından yararlanmaya devam edecek. Yeni vize zorunluluğu ise 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.

DAHA ÖNCE DE KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

Karadağ hükümeti, geçen yılın sonunda başkent Podgoritsa'da yaşanan olaylar ve düzenlenen protestoların ardından 27 Ekim 2025'te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya almıştı.

Hükümet, 23 Aralık 2025'te bu kararı kaldırırken, Türk vatandaşlarının vizesiz kalış süresini 90 günden 30 güne düşürmüştü.

2028'DE AB ÜYELİĞİNİ HEDEFLİYOR

Karadağ, Avrupa Birliği ile yürüttüğü katılım müzakereleri kapsamında 2028 yılında AB'nin 28'inci üyesi olmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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