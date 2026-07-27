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Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye'ye geliyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Zeydi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Ankara'ya geleceğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını vurguladı.

Kaynak: AA
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