Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp

Geleneksel kız isteme töreni öncesinde yaşanan "kapı açma bahşişi" pazarlığı, aileler arasında gergin anların yaşanmasına neden oldu. Gelinin kardeşinin kapıyı açmak için 50 bin lira talep edip alması, yağmur altında bekleyen erkek tarafını çileden çıkardı.

50 BİN LİRA TALEP ETTİ

Kız isteme töreni için gelinin evine gelen erkek tarafı, kapıda beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Adet gereği kapıyı kapatan gelin adayının kız kardeşi, içeri girmek isteyen damat tarafına adeta servet değerinde bir kapı parası tarifesi çıkardı. Kapının açılması için tam 50 bin lira talep eden kız kardeş, istediği miktarı almadan kapıyı açmayacağını belirtti.

YAĞMUR ALTINDA KALDILAR

O esnada dışarıda bastıran yağmurun altında sırılsıklam olan damadın annesi ve yakınları, talep edilen rakamın aşırılığına ve yağmurda bekletilmelerine sert tepki gösterdi.

"CAN PARÇAMI VERİYORUM, OLACAK O KADAR!"

Erkek tarafının tepkilerine ve sitemlerine aldırış etmeyen gelinin kız kardeşi ise kendisini savundu. Parayı aldıktan sonra kapıyı açan kardeşin, tepki gösteren aile yakınlarına verdiği yanıt adeta damga vurdu: "Ben can parçamı veriyorum, olacak o kadar!"

Yağmur altında yaşanan tartışmanın ardından içeri giren aileler arasındaki soğuk rüzgarlar eserken, yaşanan gergin anlar sosyal medyada da kısa sürede tartışma konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com