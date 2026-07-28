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El Chapo'nun eşi cezaevinden çıktıktan sonra fenomene dönüştü

El Chapo'nun eşi cezaevinden çıktıktan sonra fenomene dönüştü
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Uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama bağlantılı suçlardan hüküm giyen El Chapo'nun eşi Emma Coronel, 2023'te tahliye olduktan sonra modellik ve sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Coronel'in Instagram hesabındaki takipçi sayısı yaklaşık 600 bine ulaştı.

  • Emma Coronel Aispuro, El Chapo'nun eşi, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından hüküm giydikten sonra Eylül 2023'te cezaevinden tahliye edildi.
  • Tahliye sonrası modellik kariyerine dönen Coronel, Milano Moda Haftası'nda podyuma çıktı, kendi markasını kurdu ve El Chapo'nun hayatını anlatan bir TV projesinde yapımcı oldu.
  • Coronel'in Instagram hesabı yaklaşık 593 bin takipçiye ulaştı.

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro, cezaevinden tahliye edildikten sonra sosyal medyada dikkat çeken bir yükseliş yakaladı. Uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama bağlantılı suçlardan hüküm giyen Coronel'in Instagram hesabı yaklaşık 600 bin takipçiye ulaştı.

2023'TE TAHLİYE EDİLDİ

Eski güzellik kraliçesi Emma Coronel, 2021 yılında uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve Sinaloa Karteli'ne destek vermekle bağlantılı suçlamaları kabul ettikten sonra 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Coronel, Eylül 2023'te cezaevinden tahliye edildi ve denetimli serbestlik sürecine geçti.

MODA VE SOSYAL MEDYAYA DÖNDÜ

Tahliyesinin ardından modellik kariyerine geri dönen Coronel, Milano Moda Haftası'nda podyuma çıktı, kendi markasını hayata geçirdi ve eşi El Chapo'nun hayatını kendi gözünden anlatacak bir televizyon projesinde yapımcı olarak yer aldı.

600 BİNE YAKLAŞAN TAKİPÇİ

Sosyal medyada aktif paylaşımlar yapan Coronel'in Instagram hesabı yaklaşık 593 bin takipçiye ulaştı. Hesabında modellik, spor ve günlük yaşamına ilişkin paylaşımlar yapan Coronel, tahliyesinin ardından kamuoyundaki görünürlüğünü artırmayı sürdürüyor.

Erdem Aksoy
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