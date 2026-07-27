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Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece

Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece
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Türkiye’nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa’da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Şanlıurfa'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar parklarda y ada çeşme başlarında serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların su içerek, bazısının da şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.

Kent sakinlerinden Mustafa Açıkgöz, havaların çok sıcak olduğunu belirterek mecburi işler dışında dışarı çıkmadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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