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Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, böyle bir şey beklemiyordum

Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, böyle bir şey beklemiyordum
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Arjantin Ligi takımlarından Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Acı çektiğini belirten Muslera, ''Böyle bir şey beklemiyordum'' dedi.

Galatasaray’daki 14 yıllık başarılı kariyerinin ardından Arjantin ekiplerinden Estudiantes’e imza atan deneyimli eldiven Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda geçirdiği zorlu döneme dair samimi açıklamalarda bulundu.

''BU DERECE ACI ÇEKECEĞİM AKLIMA GELMEZDİ''

Turnuva esnasında sergilediği performans ve yaptığı hatalar nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan tecrübeli file bekçisi, yaşadığı psikolojik süreci, "Futbolun bana bu derece acı çektirebileceği daha önce hiç aklıma gelmezdi. Böyle bir şey beklemiyordum Gerçekten oldukça zor ve sıkıntılı günler geçirdim.'' dedi. 

''ÜSTESİNDEN NASIL GELECEĞİMİ BİLİYORUM''

Sözlerine devam eden deneyimli file bekçisi, ''Ne yaşandığının ve işlerin bu noktaya nasıl geldiğinin farkındayım. Fakat bu durumların üstesinden nasıl geleceğimi de gayet iyi biliyorum. Ben hayatım boyunca zorluklardan beslenen biri oldum; bu tür engel ve mücadeleler beni sadece daha da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı. 

Kübra Çolakbüyük
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