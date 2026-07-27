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THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik

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Türk Hava Yolları (THY) pilotu, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olarak yurda dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı gökyüzünde yaptığı uçak içi anonsla tebrik etti.

Türk Hava Yolları (THY) pilotu, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olarak yurda dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı gökyüzünde yaptığı uçak içi anonsla tebrik etti.

2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türk Hava Yollarının TK171 sayılı Hong Kong-İstanbul seferiyle yurda döndü.

Uçuş sırasında uçağın pilotu, şampiyon sporcular ve teknik heyet için sürpriz bir anons yaptı.

Pilot, yaptığı anonsta, "Değerli yolcularımız ve Filenin Sultanları, şu anda bulutların üzerinde hep birlikte büyük bir gururu paylaşıyoruz. Sahada gösterdiğiniz inanç, azim ve mücadeleyle sadece şampiyonluğu değil, 85 milyonun gönlünü de bir kez daha kazandınız. Türk kadınının gücünü ve başarısını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiniz. Bizlere yaşattığınız bu büyük gurur ve mutluluk için şahsım, ekibim ve Türk Hava Yolları ailesi adına her birinize gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçak içinde kaydedilen görüntülerde, pilotun Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı tebrik anonsuna milli sporcuların ve yolcuların alkışlayarak karşılık verdiği görülüyor.

Kaynak: AA
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