Ankara elektrik kesintisi! 30-31 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1635, 4. Kısım Sanayi Altı, 1642, 1641, 1638, 1640 ve 1648 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1921, 1825, 1918/2, Doğu, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, Şehit Bayram Uluer, 1834 ve 1846 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karahanlılar, Osmanlı ve Baraj caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kuzey Ankara 10. Etap, Kılıçarslan ve Selçuklu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Selçuklu bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Vakıf Evleri, 1549, Merkez, Saz, 4. Kısım Sanayi Altı, 1538, 1645, Mareşal Fevzi Çakmak, 1546, Lale, Mevlana 1, Yasemin, Gelincik, 1552, E 90 Karayolu, 8 Nolu Bayır, Defne, Karacaören Mahallesi, Ziyabey, 1551, 1545, 1568, Köyiçi 1. Kısım, 1561, 3. Kısım Mezarlık Üstü, 1601, 1533, 1547, Ihlamur, Karanfil, 1599, 1603, Köyiçi 2. Kısım, 1560, 1558, 1559, 1563, 1569, 1557, Mavi Marmara, 1543, 1609, 1548, 1564 ve 1538 Cadde çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 683, 2055, 719, Şehit Orhan Yıldız, Babür, 2056, 2059 ve Gültepe cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kuzey Ankara 10. Etap, Osmanlı, Süleyman Şah ve Alaaddin Keykubat bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Baraj, Karahanlılar, Alparslan, Melikşah ve 1071 Malazgirt cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 11, 12/1, 14, Celal Esat Arseven, 19, 9, 13, 8, 46, 15, 16 ve 17 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 119/2, 125/1, 125/2, 119/4, Reyhan, Malazgirt, Midye, Tabya, Huzur, Balık, Yosun, 119, Altınpark, Kına, Hurma, Kardelen, 117 ve 116 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 52, 53, 55, 19, Celal Esat Arseven, 20/1, 21, 17, 50, Buğra ve 20 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kuveyt, Süleymanbey, Meksika, 2449, 1529, İlkev ve 2450 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYPAZARI

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şeyh Şamil, Kuyumcutekke ve Acısu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇANKAYA

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yakupabdal, Doğukent ve Kıbrısköy bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1029, Atayolu, Dikmen, 756, 761, Sinan, 753, 757, İlker, 755, 1030, 1027 ve 754 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1248, Osman Tan ve Mevlana cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mevlana bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Vakıf Evleri, 1549, Merkez, Saz, 4. Kısım Sanayi Altı, 1538, 1645, Mareşal Fevzi Çakmak, 1546, Lale, Mevlana 1, Yasemin, Gelincik, 1552, E 90 Karayolu, 8 Nolu Bayır, Defne, Karacaören Mahallesi, Ziyabey, 1551, 1545, 1568, Köyiçi 1. Kısım, 1561, 3. Kısım Mezarlık Üstü, 1601, 1533, 1547, Ihlamur, Karanfil, 1599, 1603, Köyiçi 2. Kısım, 1560, 1558, 1559, 1563, 1569, 1557, Mavi Marmara, 1543, 1609, 1548, 1564 ve 1538 Cadde çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Afşar, Köseli, Çavuşlu ve Tölköy bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kıbrısköy, Seki Pınar, Kıbrıs Köyü, Yakupabdal, Tekkeköy ve Akçaali bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ziya Gökalp ve Mithatpaşa caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kıbrıs, Boncuk, Umut, Taşkent, Dede Efendi, Samur, Cevher ve Bahadırlar cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Açın, Kıbrıs, Mahmut Esat Bozkurt, Boncuk, Ziya Gökalp, Servi, Aydoğmuş, Samur, Cevher, 1000 ve Umut cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 555 Cadde, 558, 554, 559, 555 ve 557 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Name, Vezinli, Dikmen, Verimli, Veda, Vanilya, Nakış, İlke, Sokullu Mehmet Paşa ve Hürriyet cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Salkımsöğüt, Sokullu Mehmet Paşa, Sülün, Bayram Çıtak, Hürriyet, Zarif ve Niğde cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sokullu Mehmet Paşa, İlke, Mimar, Efe, Verimli, Dikmen, Elmadağı, Hürriyet ve İğde cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kuveyt, Süleymanbey, Meksika, 2449, 1529, İlkev ve 2450 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3222/2, Mehmet Rifat Börekçi, 3263, 3245, 3222 ve 3267 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ETİMESGUT

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1. Okul, Açelye, Zambak, Mülk, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Lale, Hun, Kayı Boyları, Ihlamur, Uluyol, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş Ankara, Ankara, Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Başbereket, Altay, Atatürk, Çiçek, Köy Pınaryaka, Gül, Oğuzlar, Feruz, Ortabereket ve Bayat bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1957, 1544 ve 1960 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 6106, 6110, 6116, 6119, 6117, 1619, 6118, 1666, Seydi Ali Reis, 6101, Tapduk Emre ve 6100 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle A Kümesi İlhanköy, 1773, Mimar Sinan, Şehit, Kanuni, Orhangazi, Karagöl, Bayrak, Mareşal Fevzi Çakmak, Güneyce, Perili, Sancak, A Kümesi Ilıca, Beypazarı, Oğuzhan, Mareşal, Barbaros, Ergenekon, Piri Reis, Hilal, Yıldız, Vatan ve Özal bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

GÖLBAŞI

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akörençarşak, Ahiboz, Soğulcak ve Bezirhane Merkez bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Okul Küme, Çakmaklıbel, Merkez, Dereküme, Gökçek, Şehit Emrah, Bağlar Küme, Soğulcak, Fatih, Bezirhane Merkez, Ankara, Mahmatlı Bahçe ve İstiklal bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4622, 4706, 4701, 1129, 1190 ve 1189 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

KEÇİÖREN

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1921, 1825, 1918/2, Doğu, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, Şehit Bayram Uluer, 1834 ve 1846 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çilek, Karakaya, Çiller, Şehit Hüseyin Keleş, Bağcılar, Çakır ve Kafkas cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eleşkirt bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.