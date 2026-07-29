Haberler

Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi

Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, toplam skorda 2-1 üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle karşılaştı. Zabrze Arena'da oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti. 

FENERBAHÇE MAÇA GOLLE BAŞLADI

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. 8. dakikada kullanılan kornerde Milan Skriniar yerde kalınca hakem VAR'daki inceleme sonrasında 11. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi.

FRED'İN KAFA VURUŞU İSABETLİ DEĞİL 

23. dakikada orta sahada topu rakibinden kapan Fred, meşin yuvarlağı bekletmeden Kerem ile buluşturdu. Kerem topu sürdükten sonra rakip yarı sahanın ortalarında Fred'e tekrar aktardı. İrfan Can Kahveci, Fred'in pasını bekletmeden soldan hareketlenen Talisca'ya verdi. Ceza sahası içine soldan topla giren Talisca, arkasından bindiren Asensio'yu gördü. İspanyol futbolcunun sıfırdan ortasına altı pasta Fred'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

TALISCA'NIN SERT ŞUTU DIŞARIDA

34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

SKORA EŞİTLİK GELDİ

45+10. dakikada Gornik Zabrze beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Michal Sacek'in yerden şutunda top ağlarla buluştu.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

60. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda Anderson Talisca iyi yükseldi. Brezilyalı yıldızın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

FENERBAHÇE İSTEDİĞİ SKORU ALDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla birlikte rakibine toplam skorda 2-1 üstünlük kuran Fenerbahçe, bir üst tura yükseldi. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Fed, faiz kararını açıkladı

ABD, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı

Parti kapatıldı, genel başkanı siyaseti bıraktı
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını

Evler yandı, hastalar tahliye edildi! Alevler hızla ilerliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor

Aylardır beklenen yasal düzenleme Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet null:

Graz bunları elek eder demedi demeyin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

Dursun Özbek, Icardi'ye yaptığı teklifi açıkladı

Icardi'ye yaptığı teklifi açıkladı
Avrupa'da bile böylesi yok! Türkiye'nin dört yanından oraya akın ediyorlar

Avrupa'da bile böylesi yok! Türkiye'nin dört yanından oraya akın ediyorlar
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

Ünlü şefin cenazesi böyle götürüldü
Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor

Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor
Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama

Özgür Özel'in bu görüntülerine açıklama geldi